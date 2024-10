Une nouvelle Techniques d’inhalothérapie au Cégep de Saint-Jérôme

Cet automne, le Cégep de Saint-Jérôme a accueilli sa première cohorte composée de 41 étudiants dans son nouveau programme Techniques d’inhalothérapie. L'établissement a procédé au lancement officiel cette semaine.

Cette arrivée, attendue avec enthousiasme par le milieu de la santé, marque une étape importante pour le développement de l’offre de formation dans la région des Laurentides.

« L’arrivée du programme de Techniques d’inhalothérapie au Cégep de Saint- Jérôme est une excellente nouvelle pour l’ensemble de la région des Laurentides. Les inhalothérapeutes jouent un rôle crucial au sein des équipes cliniques et les besoins d’embauche pour cette profession sont importants dans le réseau de la santé. Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides se réjouit d’être un partenaire de premier plan dans cette formation, notamment en accueillant ses étudiants et étudiantes en stage tout au long de leur parcours académique », indique Julie Delaney, présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides.

Le programme Techniques d’inhalothérapie vient s’ajouter aux autres formations en santé déjà disponibles au Cégep, telles que Soins infirmiers à Saint-Jérôme et à Mont-Laurier, Analyses biomédicales à Saint-Jérôme, Physiothérapie à Mont-Tremblant et Soins préhospitaliers d’urgence à Mont-Laurier, en partenariat avec le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue.

« Le Cégep de Saint-Jérôme collabore étroitement avec le milieu permettant ainsi de devenir un partenaire de choix pour la formation d’une relève qualifiée. Nous avons à cœur le développement de notre région et nécessairement, celui-ci passe par l’accessibilité à des études supérieures », indique Nadine Le Gal, directrice générale du Cégep de Saint-Jérôme.

« Nous sommes très heureux d’accueillir cette première cohorte d’étudiantes et d’étudiants en Techniques d’inhalothérapie. Ce programme répond à un besoin essentiel dans notre région, et avec cette nouvelle offre, le Cégep de Saint-Jérôme se positionne définitivement sur le plan des formations techniques en santé », ajoute Patricia Tremblay, directrice des études du Cégep de Saint-Jérôme.

Parmi les partenaires clés, la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme a apporté un soutien financier significatif en contribuant à l’achat d’équipements spécialisés pour un montant de 83 000 $. Ce soutien permettra aux étudiantes et étudiants de bénéficier des meilleures ressources pour leur apprentissage.

« La Fondation du Cégep de Saint-Jérôme est fière de contribuer au développement de ce programme essentiel pour la région des Laurentides. En soutenant l’acquisition d’équipements spécialisés, nous permettons aux étudiantes et étudiants d’avoir accès à des ressources de pointe, leur offrant ainsi toutes les chances de réussite dans leur parcours académique et professionnel. Nous sommes convaincus que cette initiative contribuera à former une relève qualifiée qui saura répondre aux besoins croissants du milieu de la santé », complète Joël Bouchard, directeur de la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme.

Le Centre des services de santé des Laurentides se distingue également comme un partenaire de choix, collaborant étroitement avec le Département d’inhalothérapie pour la promotion et l’élaboration du programme. Cette collaboration assure une adéquation parfaite entre les besoins du marché du travail et la formation offerte, renforçant ainsi les liens entre l’éducation et la pratique professionnelle.

Techniques d’inhalothérapie

Les étudiantes et étudiants auront l’occasion de s’exercer dans des laboratoires spécialisés et aussi de partager le Centre de simulation haute-fidélité avec le Département de Soins infirmiers dans le cadre de certains cours. En plus des six stages prévus, des périodes d’observation sont planifiées dès la première session. Une belle opportunité de confirmer leur choix de parcours et de bien intégrer leur futur milieu de travail.

À la fin de leur formation, les étudiants et étudiantes maîtriseront les anomalies et pathologies touchant les fonctions cardiorespiratoires. Ils seront également formés à l’utilisation de l’équipement nécessaire pour soigner des patients de tous âges.

Les inhalothérapeutes jouent un rôle clé au sein d’équipes médicales comprenant médecins, anesthésistes, pneumologues ou physiothérapeutes. La formation inclut six stages et est admissible aux Bourses Perspectives Québec, offrant1 500 $ par session réussie, sous réserve des critères d'éligibilité.