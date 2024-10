Cégep de St-Jérôme : belle remise de diplômes de la formation continue

La formation continue du Cégep de Saint-Jérôme a procédé à sa cérémonie de remise de diplômes, rendant hommage aux étudiantes et étudiants adultes qui ont complété leur parcours collégial avec succès. Pour cette deuxième édition, près de 120 diplômées et diplômés ont défilé sur scène devant une salle remplie à pleine capacité.

Revêtus des célèbres toges et mortiers, les finissantes et finissants ont tour à tour reçu un diplôme symbolique des mains de Nadine Le Gal, directrice générale, Patricia Tremblay, directrice des études, et de Stéphane Gauthier, directeur de la formation continue, services aux entreprises et international. La cérémonie s’est conclue en beauté avec le traditionnel lancer des mortiers, suivi d’un cocktail festif auquel ont pris part les personnes présentes.

Au cours de la soirée, Nadine Le Gal a exprimé sa fierté envers les personnes diplômées et l'importance de la formation continue dans la mission du Collège : « La formation continue est non seulement le pilier de notre engagement envers l'accès à l’éducation supérieure tout au long de la vie, mais elle représente également la porte d'entrée vers de nouvelles possibilités. En complétant votre parcours à la formation continue, vous avez choisi le cégep comme moyen de réaliser vos aspirations. Je suis heureuse de voir que notre institution a joué un rôle clé dans votre projet d’études. Ce sont toutefois votre détermination et votre volonté qui vous ont permis d’atteindre le succès. »

Patricia Tremblay a souligné le courage et la persévérance des étudiantes et étudiants adultes : « Le diplôme que vous recevrez ce soir est le reflet de votre travail acharné. Il est aussi le symbole de la raison d’être de notre collège : soit de vous préparer à devenir des professionnels formés, engagés et en mesure de mettre à profit vos forces et qualités pour le bien de la société. »

Stéphane Gauthier a également salué la contribution essentielle des étudiantes et étudiants de la formation continue : « Vous êtes une véritable richesse pour la collectivité. Par vos nouvelles connaissances, vous contribuez à renforcer toute notre communauté. En ce sens, vous êtes la preuve vivante qu'investir dans l'éducation des adultes est un investissement durable pour l'avenir de notre région. Vous avez démontré que l'apprentissage est un voyage continu, accessible à tous et à toutes, quel que soit l'âge ou l'expérience de vie. »

Une cérémonie qui incarne l’esprit de la formation continue

Plus de 350 personnes étaient présentes pour assister à cette célébration, qui a également été diffusée en direct sur le web et retransmise dans l’agora du Cégep, permettant ainsi à un plus grand nombre de partager ce moment marquant.