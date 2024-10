Une rencontre enrichissante avec les conseillers d’orientation

La semaine dernière, le Cégep de Saint-Jérôme a accueilli plus de 50 conseillers et conseillères d’orientation provenant des régions des Laurentides, de Lanaudière et de l’Outaouais à l'occasion de son activité annuelle CO-CISEP. Vingt départements et services du Cégep ont travaillé conjointement pour présenter leurs initiatives.

Cet événement a offert une occasion idéale pour visiter les installations, réseauter avec les collègues, ainsi qu'échanger avec les équipes du Cégep de Saint-Jérôme. En primeur cette année, une rencontre virtuelle a été organisée pour le Centre collégial de Mont-Tremblant et le Centre collégial de Mont-Laurier, permettant d’assurer une participation élargie à cet événement marquant.

Une rencontre réussie pour l’avenir des futurs cégépiens et cégépiennes

Ce rendez-vous annuel a non seulement permis de mettre en lumière les nombreux atouts des trois centres, mais aussi de renforcer les liens entre les professionnels d'orientation et le Cégep. Grâce à l’engagement du personnel enseignant et à la richesse des échanges, les participants ont pu repartir avec une vision claire des avantages qu’offre le Cégep de Saint- Jérôme à sa communauté étudiante.

L'événement a permis de présenter :

Une offre de formation diversifiée

Les nouveautés en lien avec l’offre de formations

La démarche d’élaboration de l’atelier exploratoire destiné aux élèves de 5e

secondaire

Un circuit de visites guidées adapté aux huit profils abordés dans l’atelier exploratoire

La présentation des AEC et de l'offre de la formation continue

Les Cheminots, avec 13 équipes et 8 disciplines sportives

Une panoplie de services et de bourses offerts au Quartier général de l’audace, LA

référence pour les jeunes à l’esprit entrepreneurial

Les nombreux projets de séjour à l’international (16 en cours)

Des services d’aide de soutien psychosocial personnalisés

Une grande variété d'activités, de clubs et de comités

L’équipe a profité de ce rassemblement pour présenter officiellement une nouvelle option préuniversitaire en Arts, lettres et communications qui sera offerte dès l’automne 2025 au Cégep de Saint-Jérôme, soit Littérature et publications.

Cette formation collégiale s’ajoute aux trois options déjà offertes en Arts, lettres et communications : Théâtre, Cinéma et médias numériques, ainsi que Langues.