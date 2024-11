Un montant de plus de 2,6 M$ pour soutenir l’entrepreneuriat étudiant

La Fondation et le Cégep de Saint-Jérôme ont clôturé la campagne majeure de financement du Quartier général de l’audace (QGDA), ayant permis de recueillir 2,6 millions de dollars, soit un montant supérieur à l’objectif initial de 2 M$. Ce financement crucial soutiendra les six premières années d’opération de ce carrefour entrepreneurial dédié à la relève étudiante.

Lancé en 2022, le QGDA s’est rapidement imposé comme un modèle d’innovation et de dynamisme au sein du réseau collégial québécois. Situé au centre-ville de Saint-Jérôme, ce véritable laboratoire entrepreneurial guide les étudiantes et étudiants dans toutes les étapes de leur parcours entrepreneurial, depuis l’idéation jusqu’à la réalisation concrète de leurs projets d’affaires. Grâce à des partenariats stratégiques et un soutien personnalisé, le QGDA a déjà permis à plus de 500 membres de la communauté étudiante d’explorer et de développer leurs compétences entrepreneuriales.

Un bilan impressionnant pour la relève

Au cours des deux dernières années, le QGDA a attribué plus de 55 000 $ en bourses à de jeunes entrepreneurs dans le cadre du parcours Émergence, un programme clé qui offre aux participantes et participants une bourse de 5 000 $ ainsi qu’un accompagnement individuel et collectif de 18 mois. De plus, le QGDA est fier d’être le premier cégep au Québec à offrir les prestigieuses bourses Audace, inspirées des bourses universitaires Pierre-Péladeau. Ce programme permet aux membres des communautés étudiante et diplômée de développer, démarrer ou acquérir leurs projets d’affaires tout en bénéficiant d’un soutien financier crucial, leur offrant ainsi les outils nécessaires pour réussir dans le monde de l’entrepreneuriat.

Nadine Le Gal, directrice générale du Cégep de Saint-Jérôme, a souligné l’importance du QGDA pour l’établissement et la région : « Le QGDA a su démontrer que le Cégep de Saint- Jérôme est plus que jamais le leader incontournable en entrepreneuriat étudiant au Québec. Nous avons non seulement créé un espace propice à la création, mais nous avons également bâti un réseau solide qui propulsera nos jeunes entrepreneurs vers l’avenir. Merci aux donateurs, partenaires et membres du personnel dont l’engagement rend possible ce succès collectif. »

De son côté, Carole Marchand, présidente du conseil d’administration de la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme, a exprimé sa fierté : « L’engouement autour du QGDA prouve l’importance de soutenir nos jeunes dans leurs projets audacieux. Le montant amassé dépasse nos attentes et nous permet de continuer à soutenir la relève entrepreneuriale de manière durable. »

Des donateurs et partenaires essentiels

Depuis 1994, la Fondation a remis plus de 9,4 millions de dollars à la communauté du CSTJ, transformant ainsi la générosité de nos partenaires et donateurs en soutien et en accompagnement des étudiantes et étudiants vers leur réussite.

Le succès du QGDA est en grande partie attribuable à la contribution de plusieurs partenaires majeurs. Parmi eux, Desjardins, la Fondation Monique et Bernard Casavant, la Banque Nationale, la Banque Royal du Canada, le Fonds Mille et UN, la Ville de Saint-Jérôme et DLGL Technologies, qui ont chacun apporté un soutien de taille. « Ces partenaires partagent notre vision : être la référence en entrepreneuriat étudiant au sein du réseau collégial en étant une pépinière d’entrepreneurs et de leaders engagés », a ajouté Joël Bouchard, directeur général de la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme.

« Nous croyons fermement que le Quartier général de l’audace répond aux besoins des jeunes en leur fournissant l’encadrement et l’appui dont ils ont besoin pour se lancer en affaires. C’est pourquoi nous sommes fiers de propulser ce projet qui démontre notre soutien envers des initiatives qui aident les jeunes dans la réalisation de leurs rêves et qui contribue à l’épanouissement de notre communauté », souligne Nadia Ange, directrice générale de la Caisse Desjardins de la Rivière-du-Nord.

« Dans un contexte où des milliers d’entreprises québécoises devront être transmises ou réinventées, le QGDA est devenu plus qu’un incubateur d’idées, il a permis de transformer l’audace de ces jeunes en actions concrètes qui non seulement contribuent à notre économie, mais redéfinissent notre avenir collectif. Ensemble, nous avons démontré que, quand l’audace et le soutien d’une communauté se rencontrent, rien n’est impossible », soutient Sophie Casavant, de la Fondation Monique et Bernard Casavant.

Un avenir prometteur pour l’entrepreneuriat étudiant

Avec la somme amassée, le QGDA est en bonne position pour continuer à former la relève entrepreneuriale des Laurentides. De plus, de nouvelles initiatives pédagogiques qui verront le jour dans la prochaine année contribueront à renforcer le positionnement du CSTJ comme LE cégep en entrepreneuriat.

La campagne majeure de financement du Quartier général de l’audace représente un exemple puissant de collaboration entre le milieu éducatif, la communauté d’affaires et les jeunes. « En voyant le feu dans les yeux de ces jeunes entrepreneurs, je n’ai aucun doute que le QGDA est en train de devenir la référence en entrepreneuriat étudiant au Québec. Réunir des visionnaires et une communauté engagée autour du QGDA, c’est offrir à notre jeunesse les ressources pour transformer leurs idées en entreprise concrète et durable. Grâce à votre soutien, nous avons jeté les bases d’un avenir audacieux pour la relève entrepreneuriale », déclare Bernard Casavant, président du Groupe financier Casavant et coprésident de la campagne.

« Avec le QGDA, nous créons bien plus qu’un espace entrepreneurial ; nous établissons un modèle unique qui outille et inspire les jeunes à bâtir un avenir économique florissant pour le Québec. L’audace d’aujourd’hui est la réussite de demain », ajoute Philippe Fugère, conseiller sénior au Studio Weekend et coprésident de la campagne.