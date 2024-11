Plus de 4 000 personnes aux Portes ouvertes du Cégep de Saint-Jérôme

Plus de 4000 parents et élèves ont participé aux Portes ouvertes du Cégep de Saint-Jérôme, le mercredi 6 novembre. L'objectif de cette soirée était d’éclairer les futures étudiantes et étudiants dans leur choix de programme et d’établissement collégial.

L'établissement indique que c’est dans une ambiance haute en couleur que plus de 400 membres du personnel enseignant et administratif ont pris part à cet évènement.

Les visiteurs ont pu explorer toutes les possibilités en matière de formation collégiale. Ils ont montré qu'il était possible pour les étudiants d’enrichir leur parcours par le biais du sport, de l’engagement communautaire, social, entrepreneurial et international grâce aux multiples séjours offerts.

Guidées par des membres des équipes sportives du cégep, les Cheminots et les Pandas, les personnes présentes ont eu le loisir de partir à la découverte des espaces de vie du CSTJ. De la bibliothèque à la cafétéria, en passant par les laboratoires spécialisés et les différents carrefours d’aide à la réussite.

Nouvelle formation préuniversitaire : Littérature et publications

Au chapitre des nouveautés, le programme Arts, lettres et communications, option Littérature et publications, qui démarrera sa première cohorte à l’automne 2025, a attiré les foules. Le programme explorera différentes formes d’écriture, de l’idée de départ à la conquête d’un public. Un atelier de création a d’ailleurs été animé par les membres du personnel enseignant et des étudiantes et étudiants impliqués dans l’Étendard et le Trouble-tête, deux revues littéraires du CSTJ.

Lancement du Balado 117

Le projet étudiant , initié par le Département de gestion et d’intervention en loisir, a été dévoilé en primeur aux participantes et participants des Portes ouvertes.

Grâce aux propos authentiques et divertissants des animatrices et animateurs, le Balado 117 se veut une occasion de s’approprier l’expérience de poursuivre des études au cégep, mais également de réfléchir sur son cheminement personnel.

Le premier (de trois) épisode est disponible dès maintenant sur la plateforme Spotify.

Différentes occasions pour visiter le Cégep et confirmer son parcours

Les équipes des départements et services se sont donné le mandat de piquer la curiosité des visiteurs, vulgariser le contenu des cours, offrir des explications claires, définir les perspectives d’avenir et donner un aperçu concret de ce qui attend les futurs étudiants et étudiantes.

Pour ceux et celles qui n’ont pas pu assister à l’événement ou qui désirent confirmer leur choix, plusieurs activités sont offertes cet automne et cet hiver dont : Étudiante et étudiant d’un jour, dans plusieurs programmes, Soirée d’information pour le programme en Soins préhospitaliers d’urgence Journée de familiarisation en Gestion hôtelière et Journée immersive au collégial, le 8 janvier 2025.

Prochain rendez-vous d’information en février

Notez à votre agenda qu’une prochaine soirée d’information se tiendra le 12 février 2025, de 17 h à 20 h. Des visites guidées du collège et des kiosques sur les programmes d’études et l’admission seront au programme pour répondre à toutes vos questions.