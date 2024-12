Cégeps en spectacle : Lorian Pipon remporte la 22e finale locale

Le Cégep de Saint-Jérôme (CSTJ) a vibré au rythme de la finale locale de Cégeps en spectacle, le 27 novembre dernier. Plus de 100 personnes enthousiastes ont applaudi des prestations touchantes offertes par les six étudiantes et étudiants en compétition.

Une soirée riche en émotions où un jury, composé de passionnés d’arts et de culture, a eu la délicate mission de sélectionner la personne gagnante qui représentera le CSTJ lors de la finale régionale.

Les honneurs de la soirée

Lors de cette soirée mémorable, trois bourses de 200 $ ont été généreusement offertes par la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme pour récompenser le talent et l’engagement de trois personnes concurrentes.

1- Prix du jury — concours : Lorian Pipon

Lorian a impressionné par sa maîtrise technique du piano et son interprétation impeccable de deux pièces classiques de Chopin et Beethoven, le jury ayant également souligné l’intelligence de son choix d’œuvres.

2- Prix « coup de cœur » du public — concours : Maxym Alary

Avec une composition aux sonorités alternatives, Maxym a touché le public par son authenticité et son originalité, recevant également une mention spéciale du jury pour sa chanson.

3- Prix « coup de cœur » du public — hors concours : Anna Marcoux

Anna a su se démarquer avec sa photographie, captivant le regard par l’harmonie de ses couleurs et l’émotion profonde qu’elle dégage. Son talent a été reconnu à juste titre parmi le public.

Un billet pour la finale régionale

En mettant la main sur le premier prix, Lorian Pipon représentera le CSTJ à l’occasion de la finale régionale qui aura lieu le 15 mars prochain au Cégep de Montmorency. Lors de cette finale, deux bourses de 750 $, dont une offerte par Desjardins et l’autre par le Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ), seront remises à deux numéros ex aequo. Les récipiendaires de ces bourses auront la chance de représenter leur région à l’occasion de la finale nationale prévue le 26 avril prochain au Cégep de Valleyfield.

Exposition et prestations hors concours

En marge du concours, le public a également admiré l’exposition photo, installée dans le hall de l’auditorium, réalisée par Angélique Goyer, Anna Marcoux, Clara Robert, Émi-Ann Laplante, Heidi Laverdière, Laurianne De Blois et Maude Rondeau, étudiantes en Arts visuels au CSTJ. Une autre façon de mettre en lumière le talent et la créativité de la communauté collégiale, tout en soulignant la richesse des initiatives artistiques offertes par l’établissement.

Francis Legendre et Rosalie Lacroix, deux humoristes de la relève, ont su divertir et faire rire l’auditoire en attendant la délibération du jury.

Un événement au cœur de la réussite étudiante

« C’est une soirée stressante pour les étudiantes et étudiants artistes, mais de voir la nervosité se transformer en fierté dans leurs yeux, c’est le plus beau cadeau que peut nous offrir Cégeps en spectacle. C’est à travers des événements comme ça que nous accompagnons, pas à pas, notre population étudiante vers une multitude de réussites personnelles. Cégeps en spectacle est un tremplin vers ces accomplissements et nous pouvons être fiers de l’offrir. C’est pourquoi la soirée reviendra sans faute l’an prochain ! », souligne Cloé Jeannotte, technicienne en loisirs au CSTJ.

Règlements et artistes en lice

Les numéros présentés dans le cadre de Cégeps en spectacle suivent des règles rigoureuses afin d’assurer une compétition équitable et promouvoir la richesse culturelle et artistique. Chaque prestation, d’une durée limitée à dix minutes, doit être réalisée en français ou dans une langue autochtone parlée sur le territoire québécois, reflétant ainsi l’attachement à la diversité linguistique et culturelle de l’organisme. Le jury, pour sa part, évalue la performance selon l’originalité de la proposition, la présence scénique et la qualité artistique, autant d’éléments qui permettent de révéler des prestations authentiques et marquantes.

Il est important de souligner la détermination de tous ceux et celles qui ont brillé sur scène : Juan Esteban Ochoa Hurtado et Lorian Pipon ont offert de belles performances au piano, Louis-Sérik Richard a présenté un numéro combinant poésie et magie, Maxym Alary et Océanne Alary ont partagé leurs talents en chant et Félicia Morneau a proposé un numéro de danse.

Les personnes intéressées à participer à l’édition 2025-2026 peuvent déjà s’inscrire en remplissant le formulaire disponible sur le site du RIASQ : https://riasq.qc.ca/evenements/cegeps-en-spectacle