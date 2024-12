École des Grands : Graduation de la première cohorte à Saint-Jérôme

Le Cégep de Saint-Jérôme (CSTJ) a célébré la graduation de la première cohorte de l’École des Grands (EDG) le samedi 23 novembre, à l’auditorium Germaine-Guèvremont. Cette cérémonie attendrissante a mis en lumière le succès des 28 jeunes de l’école primaire Sainte-Paule de Saint-Jérôme, qui ont participé à cette aventure éducative unique.

Durant dix samedis, ces élèves ont bénéficié d’une aide précieuse en français et en mathématiques, ainsi que d’activités stimulantes en sciences, technologies, arts et sports. Chaque journée à l’ÉDG était une opportunité pour ces jeunes d’élargir leurs horizons scolaires et personnels, tout en développant un sentiment d’accomplissement et de confiance en eux.

« Dans le cadre de l’EDG, nous avons beaucoup d’occasions d’offrir des interactions individuelles de qualité. Cela montre aux enfants qu’ils ont chacun une valeur unique. À plusieurs reprises, les jeunes ont fait face à des situations nouvelles et intéressantes qui, dans bien des cas, ont éveillé leur curiosité et les ont amenés à vouloir en savoir plus », a souligné Victor Aubry, mentor à l’École des Grands.

Cette première cohorte a été accompagnée par une équipe dévouée de 15 mentors issus de la communauté étudiante du CSTJ et d’une enseignante retraitée. Leur soutien, combiné à celui des experts comme Marilyn Cantara, conseillère pédagogique, Georges Tissot, enseignant, Camille Grenier, récemment diplômée en Techniques de travail social et Steve Lussier, technicien en chimie, a été crucial pour le succès du programme.

Une collaboration précieuse avec le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord

Le succès de l’ÉDG n’aurait pas été possible sans la collaboration essentielle du Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord (CSSRDN). Partenaire clé de cette initiative, le CSSRDN a joué un rôle crucial en facilitant le recrutement des élèves et en offrant son soutien tout au long du projet. Leur engagement envers la réussite éducative des jeunes a permis de créer un environnement propice à l’apprentissage et à l’épanouissement des participants. La direction du CSTJ tient à souligner cette contribution inestimable, qui témoigne d’une vision commune pour l’avenir de nos enfants.

Un avenir prometteur pour l’École des Grands

La direction du Collège remercie chaleureusement toutes les personnes impliquées qui ont contribué à cette première session couronnée de succès. Alors que l’ÉDG poursuit son aventure avec sa cohorte actuelle, l’objectif est ambitieux : doubler le nombre de mentors et élargir la cohorte à 45 jeunes. Cette expansion permettra aux mentors de consacrer encore plus de temps à accompagner les enfants dans des mentorats personnalisés, adaptés à leurs centres d’intérêt et domaines d’étude. Toutes personnes intéressées à devenir mentor dans cette grande aventure sont invitées à communiquer par courriel à l’adresse [email protected].

Rappelons que cette offre d’accompagnement unique, initiative de la Fondation W., a également été rendue possible grâce à l’appui financier du Pôle à l’enseignement supérieur des Laurentides (PESLAU). Le projet de l’ÉDG est également par déployé par le CSTJ à Mont-Tremblant et à Mont-Laurier.