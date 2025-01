Portes ouvertes d'hiver du Collège Lionel-Groulx en février

Le Collège Lionel-Groulx attend les futurs étudiants le mercredi 5 février prochain, de 18 h à 21 h, lors de ses Portes ouvertes d'hiver, afin de leur permettre de confirmer leur choix de programme et de cégep.

Le public attendu aura droit à un accueil personnalisé en fonction de ses champs d'intérêts et pourra découvrir l'environnement, les services professionnels et les programmes d'études.

À chacun sa couleur!

Avant son arrivée, l'élève est invité à découvrir les programmes disponiblesdu Collège pour choisir ce qui lui correspond le mieux à ses envies, ses aptitudes et ses aspirations. Cinq circuits sont offerts afin de visiter les programmes correspondant à la couleur choisie, mais également d'avoir un aperçu du milieu de vie, dont la bibliothèque, le centre sportif et le Carrefour étudiant où seront installés les kiosques de la formation générale, de l’information sur l’admission, des services et de la vie étudiante.

Deux nouveaux programmes sont offerts dès l'automne 2025 : Soins préhospitaliers d'urgence et Techniques d'admistration et de gestion.

Les élèves ont également l'option de visiter le collège de manière autonome. Des affiches avec code QR disposées aux lieux communs leur permettront d'écouter un extrait audio explicatif en lien avec l'endroit où l'on se trouve.

Conférence « Du secondaire au collégial : à quoi s'attendre ? », 19 h 30

Le public est invité à assister à cette conférence s'adressant tant aux futures cohortes étudiantes qu'à leurs parents. Elle mettra en lumière les principales différences de fonctionnement entre le secondaire et le collégial en plus de préciser les rôles et responsabilités.

Les adultes en réorientation de carrière sont les bienvenus!

Les programmes d'études menant à une attestation d'études collégiales seront également présentés. Ce type de formation est tout indiqué pour les personnes en réorientation de carrière, qui cherchent à augmenter leur mobilité professionnelle ou qui souhaitent accéder à des occasions d’emploi plus intéressantes.