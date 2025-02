Célébrations des 200 ans du Séminaire de Sainte-Thérèse

Le Collège Lionel-Groulx célèbre fièrement les 200 ans de la fondation du Séminaire de Sainte-Thérèse, son prédécesseur. À travers une riche programmation d’activités, cet anniversaire sera l’occasion de souligner l’héritage remarquable de l’institution tout en célébrant son rôle actuel en tant que moteur de l’enseignement supérieur et de l’innovation.

« Cet anniversaire nous rappelle l’importance de connaitre nos racines pour mieux construire l’avenir, affirme Philippe Nasr, directeur général du Collège Lionel-Groulx. Fidèle à l’esprit du Séminaire de Sainte-Thérèse, fondé pour offrir une éducation en français aux jeunes de l’époque, notre institution poursuit cette mission en rendant l’enseignement supérieur inclusif et accessible. Ce bicentenaire est l’occasion de célébrer cet héritage tout en regardant vers l’avenir avec ambition et détermination. »

Pour bien amorcer cette année charnière, le Collège Lionel-Groulx a ajouté page historique à son site Web afin de partager avec la population la riche histoire de l’institution, mise en valeur avec des photographies conservées des fonds d’archives.

Programmation du 200e

Cette programmation, fruit d’une collaboration entre membres du personnel et partenaires communautaires, illustre un engagement collectif envers la valorisation du patrimoine et la transmission du savoir.

Janvier — Installation d’une murale dans l’aile Léger

Cette murale au trait de crayon représente le Séminaire dans son état actuel et fait le pont entre le passé et l’avenir. Elle est installée dans le corridor reliant les plus anciennes aux plus récentes ailes du collège.

27 février — Conférences historiques de la Société d’histoire et de généalogie des Mille‑Îles

Deux conférences historiques seront présentées à la Maison Lachaîne : Les débuts du Collège de Sainte-Thérèse, 1825‑1839, par Alain Hébert, et La brève aventure de l’École d’agriculture à Sainte-Thérèse, 1863-1865, par Pierre Leclerc.

19 mars — Dictée du 200e

Dans le cadre de la Francofête, le public sera invité à participer à une dictée de 200 mots, dont le texte sera lu par son auteur, l’artiste Robert Lalonde, ancien étudiant du Séminaire de Sainte-Thérèse.

22 mai — Conférence historique de la Société d’histoire et de généalogie des Mille‑Îles

La conférence Les Annales Térésiennes : le rôle du bulletin mensuel du Séminaire de Sainte-Thérèse sera présentée par Pierre Leclerc, à la Maison Lachaîne.

29 mai — Grand concert du 200e

L’Orchestre symphonique Lionel‑Groulx Rive‑Nord, le Chœur Lionel‑Groulx et les cohortes étudiantes des différents programmes de musique présenteront un concert au Théâtre Lionel-Groulx.

Aout — Inauguration du pavillon Louise-Harel

Cet agrandissement a été nommé en l’honneur d’une des premières femmes ayant étudié dans les murs du Séminaire de Sainte-Thérèse.

Aout — Revitalisation de la statue de Charles-Joseph-Ducharme

Cette statue du curé de Sainte-Thérèse-de-Blainville et fondateur du Petit Séminaire de Sainte-Thérèse a été érigée il y a 100 ans.

Septembre — 200 ans d’histoire : exposition d’archives et de photographies

Cette exposition mettra en lumière l’histoire grâce à plusieurs stations dispersées au Collège Lionel-Groulx et au Musée régional Thérèse-De Blainville.

27 septembre — Bal des générations

Une soirée-spectacle qui traversera les époques et les moments clés de l’histoire de notre institution.

28 septembre — Rallye historique

Cette activité organisée par la Ville de Sainte-Thérèse permettra de découvrir ses attraits historiques.

2 octobre — Conférence historique de la Société d’histoire et de généalogie des Mille‑Îles

La conférence Histoire de l'incendie et de la renaissance du Séminaire, 1881-1883 sera présentée par Pierre Leclerc, à la Maison Lachaîne.

28 octobre — Cabaret littéraire : dans l’imaginaire des cohortes étudiantes d’hier à aujourd’hui

Des personnes étudiantes actuelles feront la lecture des créations littéraires de leurs homologues des années passées.

2 novembre — Visite des lieux historiques du Collège et messe avec chant grégorien

À l’occasion de la Saint‑Charles, une visite des lieux historiques du Collège suivra une messe avec chant grégorien à l’Église Sainte-Thérèse-d’Avila, présidée par Mgr Raymond Poisson, évêque du diocèse de Saint-Jérôme et Mont-Laurier.