Cégep de St-Jérôme : des activités immersives et éducatives en sciences

Avec le soutien du Pôle à l’enseignement supérieur des Laurentides (PESLAU), une série d’activités immersives et éducatives en sciences a été mise en place au Cégep de Saint-Jérôme (CSTJ), au Centre collégial de Mont-Tremblant (CCMT) et au Centre collégial de Mont-Laurier (CCML).

Ce projet, mis de l’avant par Mathilde Loiselle Davidson, enseignante en mathématiques au Cégep de Saint-Jérôme, avec le soutien de ses collègues, visait à stimuler la curiosité scientifique des élèves du secondaire et à leur faire découvrir les multiples facettes des domaines scientifiques et technologiques. Une façon originale de promouvoir différentes disciplines, initier les élèves au milieu collégial en plus de faciliter la transition entre les études secondaires et collégiales.

CCMT : conférences sur les mathématiques

Dans le cadre des journées immersives offertes aux trois écoles secondaires du Centre des services scolaires des Laurentides, une conférence sur les mathématiques a été proposée parmi la variété de micro-enseignements offerts. Destinée aux élèves du 5e secondaire, elle a permis d’explorer les multiples applications des mathématiques. Des membres du personnel enseignant du domaine ont partagé leurs connaissances et ont démontré comment cette discipline est essentielle dans plusieurs secteurs d’avenir.

CCML : immersion en sciences médico-légales

Pour sa part, le CCML a proposé une activité unique en collaboration avec l’École Polyvalente Saint- Joseph et la Sûreté du Québec (SQ) : une immersion dans le monde des sciences médico-légales. Initiées par deux membres de l’équipe collégiale de Mont-Laurier, les élèves de 3e secondaire ont vécu une expérience inédite en endossant le rôle de techniciens en identité judiciaire. Au programme : analyse de scènes de crime fictives, prélèvement de preuves et visite du poste de la SQ. Cette activité a permis de lier sciences et enquête criminelle tout en mettant en lumière des carrières passionnantes dans le domaine des sciences judiciaires.

CSTJ : découverte des sciences et des technologies

Le CSTJ a aussi accueilli plusieurs cohortes d’élèves de 4e et 5e secondaire pour des journées de découvertes scientifiques. Les élèves de l’École polyvalente Lavigne et de l’école secondaire d’Oka ont participé à une initiation aux sciences et technologies à travers des ateliers dirigés par des enseignants du collège. Neuf ateliers différents ont été organisés notamment en matériaux composites, en analyses biomédicales, en chimie ou même en informatique.

Cette initiative illustre l’engagement des équipes collégiales et de leurs partenaires à rendre les sciences accessibles et inspirantes pour les jeunes.

« Je suis heureuse du dénouement de ces ateliers parmi les trois campus du Cégep de Saint-Jérôme. Je remercie mes collègues, les équipes des centres collégiaux, les partenaires ainsi que le PESLAU pour leur collaboration. », a mentionné Mathilde Loiselle Davidson.

« Ces activités ont permis aux élèves de découvrir des disciplines fascinantes et de se projeter dans des carrières stimulantes. Nous sommes fiers d’avoir soutenu ces initiatives qui ont favorisé l’exploration et l’orientation vers l’enseignement supérieur. » — Dominique Hovington, directrice du PESLAU

« Notre communauté bénéficie pleinement de l’engagement de notre personnel envers l’épanouissement des jeunes. Je tiens à féliciter tous les membres du Cégep de Saint-Jérôme qui ont contribué au succès de ces journées. Ce projet illustre parfaitement l’importance de la collaboration et du travail collectif. », a déclaré Nadine Le Gal, directrice du Cégep de Saint-Jérôme.