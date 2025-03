Semaine de la recherche 2025 du Cégep de Saint-Jérôme

Le Cégep de Saint-Jérôme (CSTJ) invite la population à plonger au cœur de l’innovation et de la recherche lors de sa Semaine de la recherche 2025, qui se tiendra du 17 au 21 mars.

Sous le thème « La recherche dans les Laurentides », cet événement mettra en lumière des projets menés par des chercheuses et chercheurs du CSTJ et de l’Université du Québec en Outaouais (UQO). Les personnes étudiantes formées à la recherche durant leurs études collégiales seront également parties prenantes de l’événement.

Au programme : conférences, tables rondes, webinaires et expositions, une occasion unique de découvrir des projets de recherche inspirants et d’échanger avec celles et ceux qui transforment notre compréhension du monde. Toute la population est conviée à assister aux activités, en présentiel ou en ligne, via un lien YouTube disponible sur le site Web de la Semaine de la recherche au www.cstj.qc.ca/semaine-de-la-recherche. Les visites de nos Centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) qui auront lieu le mercredi 19 mars et le webinaire du vendredi 21 mars, ouverts à toutes et tous, requièrent une inscription préalable.

« La recherche est bien présente au CSTJ, mais demeure encore méconnue. Cette semaine est une occasion unique de mettre de l’avant des personnes passionnées qui, grâce à leurs travaux, font avancer la science et contribuent à répondre aux enjeux technologiques, pédagogiques et sociaux du monde actuel. Nous sommes particulièrement enthousiastes cette année, car la diversité des projets présentés, issus de divers domaines des sciences, démontre que la recherche ne se limite pas à un laboratoire ou à un microscope! Nous espérons que cet événement saura éveiller la curiosité, démocratiser la recherche et illustrer toute l’étendue de ses applications », souligne Sonia De Benedictis, directrice adjointe à la recherche au CSTJ.

« Au CSTJ, nous avons la chance de compter sur une équipe engagée. La Semaine de la recherche est une belle démonstration de la collaboration et des partenariats que nous développons avec des acteurs clés de la région, comme le Centre de développement des composites du Québec, l’Institut du véhicule innovant et l’UQO. Ensemble, nous contribuons activement à l’avancement de l’innovation dans les Laurentides. Cette semaine est une opportunité de voir briller ces personnes qui, bien souvent, évoluent dans l’ombre. Ce qui est encore plus remarquable est leur capacité à transmettre cette passion à nos étudiantes et étudiants! », affirme Nadine Le Gal, directrice générale du Cégep de Saint-Jérôme.

Le Cégep de Saint-Jérôme est un acteur incontournable de la recherche et de l’innovation dans les Laurentides. Cette semaine permet de découvrir comment la science façonne notre région et d’échanger avec celles et ceux qui y contribuent.

Découvrez la programmation complète et inscrivez-vous dès maintenant au www.cstj.qc.ca/semaine- de-la-recherche.