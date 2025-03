Grève mardi et mercredi dans plus de 400 Centres de la petite enfance

Le Cégep de Saint-Jérôme (CSTJ) invite la population à plonger au cœur de l’innovation et de la recherche lors de sa Semaine de la recherche 2025, qui se tiendra du 17 au 21 mars. Sous le thème « La recherche dans les Laurentides », cet événement mettra en lumière des projets menés par des chercheuses et chercheurs du CSTJ et de ...