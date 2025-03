Plus de 180 joueurs attendus au PandasLAN du Cégep de Saint-Jérôme

La 2e édition du PandasLAN du Cégep de Saint-Jérôme se tiendra du 6 au 8 juin prochains. Plus de 180 joueuses et joueurs sont attendus pour cet événement phare du sport électronique dans la région des Laurentides.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 avril pour les équipes souhaitant concourir dans l’un des quatre jeux sélectionnés : League of Legends, Rocket League, Overwatch 2 et Super Smash Bros Ultimate. L’événement est accessible aux joueuses et joueurs âgés de 16 ans et plus. Une autorisation parentale requise pour les personnes âgées de 16 et 17 ans. Pour tous les détails et les modalités d’inscription, visitez la page officielle du PandasLAN (https://www.cstj.qc.ca/pandaslan/).

Mais au fait, qu’est-ce qu’un LAN?

« Il s’agit d’un tournoi de jeux vidéo où les participantes et participants s’affrontent en réseau local, créant ainsi une atmosphère immersive et compétitive, explique Anouck Théoret, responsable du programme des Pandas, membre du conseil d’administration de la Fédération québécoise de sports électroniques. Dans le cas du PandasLAN, il s’agit d’un événement autofinancé et organisé par, pour et avec la communauté collégiale. C’est une expérience humaine, unique et mémorable, qui vise à rassembler les passionnés de jeux vidéo et à favoriser le développement de cette discipline au sein du Québec. »

Un événement ouvert à toutes et tous

Le PandasLAN, se déroulant au Cégep de Saint-Jérôme (455, rue Fournier, Saint-Jérôme) est ouvert au public le samedi 7 juin de 9 h à 22 h et le dimanche de 9 h à 18 h ; l’entrée et le stationnement sont gratuits.