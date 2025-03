La 5e édition de Premières impressions au Cégep de Saint-Jérôme

Pour une cinquième année consécutive, du 25 au 27 avril prochains, le Département de français du Cégep de Saint-Jérôme et l’équipe de l’Étendard organisent l’Intercollégial des revues littéraires et artistiques avec comme thématique : le chemin.

Ce rendez-vous annuel, devenu un incontournable pour plusieurs cégeps du Québec, continue de rassembler une communauté grandissante de passionnés. Cette année encore, plusieurs institutions y seront présentes, dont une bonne proportion l’est depuis les débuts... et c'est sans compter les nouvelles inscriptions.

Fidèle à sa formule gagnante, l’Intercollégial conserve son essence tout en intégrant quelques nouveautés. Parmi elles : un atelier de production de zines (petite publication spécialisée), un atelier d’estampes visant à créer un chemin collectif de l’événement qui rejoint la thématique de cette édition, ainsi qu’un atelier de photographie. De plus, de nouvelles personnes invitées s’ajoutent aux nombreuses personnes professionnelles qui animent cette prochaine édition : Karolann St-Amand, Michel Poulin, Pierre Lefebvre, Marie Hélène Poitras, Pattie O’Green et Marilyse Goulet ! D’autres partenaires se greffent à l’organisation de cet événement dont la Société de développement des périodiques culturels québécois (SODEP) et Lettres québécoises (LQ) par exemple.

Invitation spéciale aux élèves du 4e et 5e secondaire

Dès l’automne 2025, le Cégep de Saint-Jérôme offrira un nouveau programme en Arts, lettres et communications, option Littérature et publications. Les étudiantes et étudiants intéressés par ce parcours collégial peuvent s’inscrire à l’Intercollégial et participer à une partie des activités proposées le samedi 26 avril. En plus de participer aux ateliers, ils pourront en apprendre davantage sur le programme et confirmer leur choix de parcours. Les places étant limitées, l’inscription est obligatoire pour cette activité spéciale.

Les personnes intéressées à prendre part à l’Intercollégial doivent remplir le formulaire disponible sur le site Web du Cégep de Saint-Jérôme sous l’onglet « Journée créative en Littérature et publications » au www.cstj.qc.ca. Aussi, il est encore possible de s’inscrire dans ce programme d’études dans le cadre du 2e tour d’admission directement en www.sram.qc.ca

Moment fort de l’Intercollégial, le gala des Premières impressions précédera la traditionnelle nuit de création, où les participantes et participants, accompagnés de conférenciers et de professionnels du milieu, contribueront à la conception d’une revue collective en collaboration avec Lettres québécoises (LQ), un collaborateur indispensable. Le lancement officiel de cette publication aura lieu le 8 mai prochain au restaurant pédagogique du Cégep de Saint-Jérôme, Neurones et papilles.

Restez à l’affût pour découvrir les lauréats des « Apostrophées » et les moments marquants de cette édition !