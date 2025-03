Des infirmières diplômées hors Canada prend son envol à Mont-Laurier

Le Centre collégial de Mont-Laurier (CCML) du Cégep de Saint- Jérôme et le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides sont heureux d’annoncer l’accueil d’une deuxième cohorte de 24 infirmières et infirmiers titulaires d’un diplôme obtenu hors Canada. Depuis le 17 mars 2025, ces travailleuses et travailleurs de la santé dans leur pays respectif ont amorcé une formation d’appoint visant à faciliter leur intégration au système de santé québécois.

Le taux de réussite de 100 % de la première cohorte 2023-2024 et les retombées positives pour la région ont été rendus possibles grâce à une collaboration étroite entre le CCML, le CISSS des Laurentides et l’organisme communautaire Zone Emploi. Ce succès a permis à la région de se démarquer et de se voir accorder l’autorisation par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) d’accueillir un nouveau groupe d’infirmières et d’infirmiers en provenance du Cameroun, de la Côte-d’Ivoire, d’Haïti, du Mali, du Maroc, du Togo et de la Tunisie.

Afin de favoriser leur réussite et leur intégration, les nouvelles recrues seront jumelées avec des diplômées et diplômés de la première cohorte. Ce parrainage d’intégration à la communauté, complété par un soutien communautaire offert par des citoyennes et citoyens bénévoles, constitue un moyen efficace de faciliter l’adaptation à leur nouvel environnement d’études, de travail et de vie.

Pendant la formation d’appoint d’une durée variant de 10 à 14 mois selon les compétences individuelles à évaluer par l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), les membres de cette nouvelle cohorte pourront exercer les fonctions de préposé aux bénéficiaires au Centre d’hébergement Sainte-Anne à Mont-Laurier, constituant ainsi leur première expérience professionnelle dans un milieu de soins au Québec.

Ce projet, fruit d’une collaboration exemplaire entre les institutions et la communauté locale, permet donc à cette vingtaine de nouveaux arrivants et arrivantes d’accéder à une formation spécialisée tout en bénéficiant d’un accompagnement adapté à leurs besoins et à ceux de leur famille, favorisant leur rétention à long terme dans la région de Mont-Laurier.

« Cette deuxième cohorte démontre l’efficacité d’une mobilisation collective pour répondre aux besoins de la population des Hautes-Laurentides. Le recrutement international est une solution complémentaire essentielle pour pallier la pénurie de personnel en soins de santé et ce projet témoigne de la capacité de nos organisations à travailler ensemble pour assurer un service à notre communauté », a affirmé Julie Delaney, présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides.

Pour Nadine Le Gal, directrice générale du Cégep de Saint-Jérôme, cette initiative met en lumière le rôle central de l’enseignement collégial pour des solutions concrètes aux enjeux de société. « La force de notre collaboration avec le CISSS des Laurentides et nos partenaires locaux permet non seulement de former des infirmières et infirmiers compétents, mais aussi de favoriser leur intégration à long terme dans la région. Pour ce deuxième groupe, nous croyons aussi que le jumelage avec lesétudiantes et étudiants de la première cohorte sera un facteur clé pour assurer leur réussite scolaire et leur bien-être personnel », a-t-elle déclaré.