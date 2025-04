Le Gala reconnaissance du Cégep de Saint-Jérôme revient pour une deuxième fois

Le Cégep de Saint-Jérôme (CSTJ) a tenu son deuxième Gala reconnaissance, un événement mettant en lumière la passion et l’engagement exceptionnels de son personnel, le 13 mars dernier.

Cloé Jeannotte et Mélanie Provost, toutes deux techniciennes en loisirs, ont brillamment animé ce gala mettant à l’honneur l’excellence et la vitalité de leurs collègues, suscitant une immense fierté collective.

Dans une ambiance conviviale, les personnes célébrant leurs 5, 10, 15, 20, 25 et 30 ans de loyaux services ont eu le privilège de fouler le tapis rouge et de recevoir des félicitations chaleureuses de la directrice générale, Nadine Le Gal et de la directrice des ressources humaines, Chantal Henri.

Le CSTJ a également décerné des prix honorifiques afin de souligner des initiatives audacieuses et des contributions remarquables au sein de sa communauté. Les personnes sélectionnées ont été mises en candidature par leurs pairs ou par la communauté étudiante et c’est un jury, composé des gagnantes et gagnants de l’édition 2024, qui a déterminé les lauréates et lauréats 2025.

Prix CollabOR

Service de soutien psychosocial

Prix Coup de cœur ex æquo

Marilyn Cantara et Georges Tissot pour l’École des Grands — Cégep de Saint-Jérôme

Ex æquo avec

Amanda Juby pour l’École des Grands — Centre collégial de Mont-Tremblant

Prix Initiative

Ariane Grenier-Paquette, aide pédagogique individuelle au Centre collégial de Mont-Tremblant

Prix Rayonnement

Mélyssa Crépeau Dufour, conseillère en communication

Prix Inspire (décerné par la communauté étudiante)

Campus de Saint-Jérôme | Patrice Arpin, professeur de chimie

Campus de Mont-Tremblant | Jean-Pascal Beauchamp, professeur de physiothérapie Campus de Mont-Laurier | Mindy Larocque, travailleuse sociale

« Le Gala reconnaissance est un moment privilégié pour mettre en lumière le dévouement et la contribution du personnel à la mission du Cégep. C’est grâce à l’engagement de tous et de toutes que nous continuons de grandir et d’évoluer. Il est donc essentiel de célébrer cet esprit de communauté qui nous caractérise », a mentionné Nadine Le Gal, directrice générale du CSTJ.

Soulignons que c’est animé par une mission commune, la réussite de l’ensemble de la communauté étudiante du CSTJ, que les quelque 900 membres de cette belle communauté œuvrent chaque jour avec passion et engagement pour créer un environnement d’apprentissage stimulant, inclusif et propice à l’épanouissement.