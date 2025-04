Centres de la petite enfance: 13 jours de grève; les négociations se poursuivent

Le Cégep de Saint-Jérôme (CSTJ) a tenu son deuxième Gala reconnaissance, un événement mettant en lumière la passion et l’engagement exceptionnels de son personnel, le 13 mars dernier. Cloé Jeannotte et Mélanie Provost, toutes deux techniciennes en loisirs, ont brillamment animé ce gala mettant à l’honneur l’excellence et la vitalité ...