François Legault présente ses demandes aux partis fédéraux

Alors que la campagne électorale fédérale bat son plein, le premier ministre du Québec, François Legault, a présenté, ce jeudi ses demandes aux chefs fédéraux.

Dans un premier temps, le chef caquiste exige du prochain gouvernement fédéral qu’il assume sa juste part des coûts en matière de santé en faisant passer de 22% à 35% les transferts fédéraux. Cette hausse représenterait, selon le premier ministre, une somme annuelle de six milliards de dollars.

« On a besoin de cette augmentation de 22 à 35 % le plus rapidement possible », a déclaré François Legault. « Ces transferts doivent se faire sans condition et continuer d'augmenter par la suite. De plus, rien ne justifie que le gouvernement fédéral puisse venir envahir un champ de compétence du gouvernement du Québec », a-t-il laissé savoir.

Rappelons que, plus tôt cette semaine, Justin Trudeau a annoncé son intention d’embaucher 7 500 médecins de famille et infirmières à travers le pays, s’il remporte le scrutin le 20 septembre prochain.

« Soyons clairs : Ottawa ne va pas engager un seul médecin ou une seule infirmière! Et on n'acceptera pas au Québec de nous faire dicter des conditions par Ottawa dans nos champs de compétence », a ajouté le premier ministre du Québec.

Plus de pouvoir en immigration

François Legault a également réitéré son désir de voir le Québec obtenir plus de pouvoir en matière d’immigration, notamment celle issue du regroupement familial, dans un souci de combler les pénuries de main-d'œuvre et pour garantir une intégration réussie des nouveaux arrivants.

« Le Québec ne peut pas fonctionner dans un régime de multiculturalisme comme le reste du Canada. On doit absolument intégrer les immigrants à la majorité francophone. C'est une question existentielle pour la nation québécoise. Et, comme il n'y a pas de plus grand devoir pour un premier ministre du Québec que d'assurer l'avenir du français, je demande aux chefs fédéraux de prendre l'engagement de transférer la gestion de la catégorie d'immigrants issue du regroupement familial sous la responsabilité du gouvernement du Québec », a déclaré le premier ministre, ajoutant que « l'immigration est un enjeu crucial pour l'avenir de notre nation ».

Outre ces deux priorités absolues, le premier ministre a abordé d’autres enjeux qu'il souhaite résoudre avec la collaboration des autorités fédérales :

L'application de la Charte de la langue française aux entreprises de compétence fédérale, conformément à la demande formulée unanimement par l'Assemblée nationale du Québec en novembre 2021;

Le respect de l'autonomie du peuple québécois et de ses choix démocratiques en matière laïcité;

La modification de la structure des versements fédéraux afin qu'ils soient complémentaires aux investissements prévus dans le Plan québécois des infrastructures;

Le respect des compétences du Québec en matière de logement par l'entremise d'investissements fédéraux qui viennent appuyer les priorités et les programmes du gouvernement du Québec;

La modification du cadre législatif en matière d'évaluations environnementales afin de prévoir que seule la procédure québécoise d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement doit s'appliquer aux projets relevant des compétences du Québec;

Le financement d'initiatives québécoises en matière de lutte contre les changements climatiques;

La conclusion d'une entente reconnaissant au Québec un droit de retrait inconditionnel, avec pleine compensation financière, pour toute dépense fédérale dans ses champs de compétence;