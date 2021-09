Défense des plus vulnérables, environnement et vitalité culturelle : Luc Desilets dévoile ses engagements

Le député sortant du Bloc Québécois dans Rivière-des-Mille-Îles, Luc Desilets, dévoile des engagements forts pour la circonscription. Ces derniers se déclinent en trois axes : défense des plus vulnérables, protection de l’environnement et vitalité culturelle.

« Je sollicite un autre mandat et voici les enjeux locaux auxquels je vais m’attaquer en priorité. Ayant arpenté ma circonscription en long et en large, j’ai personnellement constaté les ravages de la pandémie auprès des ainés et des plus vulnérables ainsi que dans le milieu de la culture. Quant à l’environnement, c’est difficile de ne pas vouloir faire sa part quand on constate l’incapacité viscérale des libéraux à honorer le moindre engagement », a déclaré Luc Desilets.

Les ainés ont bâti le Québec d’aujourd’hui et ils ont droit à une retraite digne. Outre la bonification de 110 $ de la pension vieillesse, c’est casser l’isolement qui préoccupe davantage Luc Desilets.

Pour y arriver, le candidat bloquiste mise sur des solutions locales qu’il souhaite appuyer par la promotion du programme Nouveaux Horizons. Ce programme peut décerner un financement allant jusqu’à 25 000 $ pour des projets communautaires venant en aide aux ainés.

Il y a toutes aussi les victimes de la crise du logement : « Le marché locatif de Rivière-des-Mille-Îles est frappé d’un taux d’inoccupation moyen de 0,6 %. C’est extrêmement bas, et jumelé avec le haut coût des loyers, ça fait en sorte que plusieurs personnes se retrouvent dans une situation précaire. Des fonds sont disponibles pour pallier le problème, mais ils ne se rendent pas et rien ne change. Il nous faut une approche concertée ainsi qu’un financement constant et prévisible », a enchaîné le candidat du Bloc Québécois.

En matière d’environnement, la conservation des espaces naturels de la circonscription est une priorité, c’est pourquoi Luc Desilets est heureux d’offrir son appui à l’initiative de préservation de la forêt du Grand Coteau de la Ville de Rosemère.

Aux yeux du député sortant, lequel est fier de mener une campagne carboneutre, il sera nécessaire de renouveler le programme d’intendance de l’habitat pour les espèces aquatiques en péril, lequel est absolument essentiel pour plusieurs organismes ayant pour mission la préservation de nos espaces verts. Il sera également impératif qu’Ottawa débloque du financement pour la protection des berges, un enjeu intimement lié à la prévention des inondations.

La culture et le récréotourisme sont au cœur d’une relance économique positive pour Rivière-des-Mille-Îles. Il va être important pour les résidents d’avoir une voix forte à Ottawa pour défendre et promouvoir nos secteurs culturels et touristiques. En lien avec ces derniers, la clé sera d’assurer la pérennité et la prévisibilité des divers programmes et subventions.

Les médias locaux doivent aussi faire partie de cette réforme puisqu’ils sont un pilier de la vie publique et démocratique. « En tant qu’auteur, photographe et fils d’un grand photographe, je ne vous cacherai pas que la culture, notre culture et notre langue, relève d’une importance particulière à mes yeux. », a conclu candidement le député sortant.