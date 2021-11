La mairesse Liza Poulin et le nouveau conseil municipal assermentés

La première mairesse de l’histoire de Blainville, Liza Poulin, ainsi que les membres du nouveau conseil municipal ont été assermentés lors d’une cérémonie qui a eu lieu devant leurs familles et proches, le 15 novembre.

Rappelons que lors des élections municipales du 7 novembre 2021, Liza Poulin et toute son équipe ont été élues pour diriger les destinées de la Ville de Blainville jusqu’à novembre 2025.

Dans cette première allocution à titre de mairesse, Liza Poulin a parlé du mandat reçu de la population « Les Blainvilloises et Blainvillois nous ont accordé un mandat fort pour réaliser une vision à long terme de Blainville, une vision qui sera notamment axée sur l’environnement et la mobilité, des thèmes que les électrices et électeurs ont soulevés à de nombreuses reprises pendant notre porte-à-porte. Cette vision, nous la voulons en adéquation avec les besoins de la population », a déclaré la nouvelle mairesse.

Qui sont la mairesse et les douze membres du conseil municipal?

Liza Poulin, mairesse de Blainville

Fière Blainvilloise depuis 1999, Liza Poulin est la mère de trois adolescents/jeunes adultes. Sportive et engagée, elle a été l’instigatrice de la course-bénéfice Un pas vers l’espoir avant son arrivée en politique municipale. Détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires à HEC Montréal, elle poursuit une maîtrise en développement des organisations à l’Université Laval.

Liza Poulin a représenté le district Fontainebleau de 2009 à 2021. Elle a occupé diverses fonctions à la Ville, dont la vice-présidence de la commission de l’administration, des finances et de la gouvernance et la présidence du comité consultatif d’urbanisme.

Marie-Claude Perron, conseillère du district Fontainebleau

Native de Matane, résidente de Blainville depuis dix ans et fière maman d’un garçon, Marie-Claude Perron évolue dans le domaine des médias et des communications. Elle est créatrice de contenu pour diverses entreprises.

David Malenfant, conseiller du district de la Côte-Saint-Louis

Père de trois enfants, David Malenfant habite Blainville depuis bientôt dix ans. Ancien employé du Service des loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire de Blainville, il a travaillé avec plus de 70 associations sur plusieurs projets.

Serge Paquette, conseiller du district Saint-Rédempteur

Conseiller du quartier depuis 1997, Serge Paquette est un comptable de formation qui aime s’engager dans la communauté. Avec sa conjointe, il s’implique notamment à la Popote à Roland afin de briser l’isolement des aînés.

Philippe Magnenat, conseiller du district du Plan-Bouchard

Originaires de la Suisse, Philippe Magnenat et sa famille sont à Blainville depuis 2002. Il a été membre du conseil d’administration de l’Association de hockey mineur de Blainville pendant 15 ans et il a été bénévole à la Sécurité civile.

Francis Allaire, conseiller du district Notre-Dame-de-l’Assomption

Père de trois enfants et biologiste, Francis Allaire œuvre dans le domaine de l’environnement et il est coordonnateur en conservation et aménagement dans un organisme à but non lucratif. Il s’implique également à Blainville.

Nicole Ruel, conseillère du district Chante-Bois

Conseillère du quartier depuis 2009, Nicole Ruel a connu une carrière dans un laboratoire de recherche sur les maladies rénales. Engagée dans la communauté, elle a été notamment l’instigatrice de la parade du père Noël en 2014.

Patrick Marineau, conseiller du district des Hirondelles

Conseiller depuis 2013, Patrick Marineau a su développer de bonnes relations avec ses concitoyens grâce à son écoute et son dévouement. On lui doit notamment la mise sur pied du comité de citoyens du district qu’il représente.

Stéphane Bertrand, conseiller du district d’Alençon

Résident de Blainville depuis 25 ans et conseiller du quartier depuis 2017, Stéphane Bertrand est père de deux garçons. Il a contribué à l’organisation des fêtes des comités des parcs d’Alençon et Marc-Aurèle-Fortin.

Michèle Murray, conseillère du district de la Renaissance

Blainvilloise depuis 1999 et conseillère entre 2003 et 2009, Michèle Murray s’est représentée en 2017. Elle a su développer une relation d’écoute et de confiance avec les citoyennes et citoyens de son quartier.

Marie-Claude Collin, conseillère du district du Blainvillier

Conseillère du quartier depuis 2005, Marie-Claude Collin est réputée pour représenter les intérêts de ses concitoyens avec conviction. Appuyant la culture et les jeunes, elle est à l’origine de Blainville en chansons et du Conseil jeunesse.

Stéphane Dufour, conseiller du district du Coteau

Établi à Blainville avec sa famille depuis 2000, Stéphane Dufour a été actif à la Corporation des Roseaux avant de devenir conseiller municipal en 2017. Pompier de formation, il est reconnu pour son sens du devoir et sa rigueur.

Jean-François Pinard, conseiller du district Henri-Dunant

Blainvillois depuis plus de 20 ans, Jean-François est un jeune père de trois enfants. Il a grandi dans le quartier, ce qui explique son attachement et son désir d’implication. Il a été élu une première fois conseiller municipal en 2017.

Les priorités de la nouvelle administration municipale

À court terme, la nouvelle administration devra adopter le budget 2022 avant de travailler sur d’autres dossiers prioritaires tels que l’environnement, les services aux citoyens, l’aménagement du territoire et le développement économique. La nouvelle mairesse a également tenu à rendre hommage à son prédécesseur, Richard Perreault.

« Richard Perreault nous laisse une ville en bonne santé financière ainsi qu’un héritage tangible au niveau des infrastructures, des espaces naturels et des services à la population. Il a été un leader extraordinaire et plus personnellement, il a été mon mentor dans mes apprentissages de la vie politique. Toujours d’une grande écoute, il restera pour moi un grand ami et un excellent conseiller. Bonne retraite, cher Richard! », a conclu la mairesse Liza Poulin.