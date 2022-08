La CAQ a dévoilé son slogan électoral: «Continuons»

Le second débat en français des chefs fédéraux a mis en scène, mercredi soir, un Justin Trudeau combatif, un Erin O’Toole répétitif et un Yves−François Blanchet incisif. Jagmeet Singh et Annamie Paul ont, quant à eux, joué les seconds violons dans cette joute oratoire. Le débat des chefs fédéraux mercredi soir s’est ouvert, sans surprise, sur ...