Le monde municipal a une liste d'épicerie bien garnie en vue des élections

Le monde municipal met ce jeudi sa liste d’épicerie sur la table en vue des prochaines élections provinciales et celle-ci reflète bien les enjeux avec lesquels le Québec est aux prises dans son ensemble.

L’Union des municipalités du Québec (UMQ) et la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) se rejoignent d’ailleurs à bien des égards, notamment en matière de logement où la crise se manifeste de façon aigüe.

Les deux organismes réclament la construction massive de logements sociaux et abordables. L’UMQ demande également des mesures pour faciliter la construction de logements locatifs en région, alors que la CMM, qui compte 82 municipalités, demande de compléter les unités de logement promises et non livrées et une réhabilitation des HLM fortement dégradés.

Soutien des transports collectifs

Sans surprise les deux organisations insistent sur leur financement et celui du transport collectif, l’UMQ réclamant notamment un raffermissement de ce financement et une révision du modèle d’affaires du transport interurbain. L'UMQ réclame aussi le paiement par Québec de toutes ses taxes foncières – une réclamation de longue date – un partage croissant de la TVQ et un accroissement des redevances aux municipalités touchées par l’exploitation de leurs ressources naturelles. La CMM réclame également un soutien du développement du transport collectif et que la SAAQ perçoive dès l’an prochain la taxe sur l’immatriculation des véhicules qui avait été reportée.

En région, l’Union des municipalités presse Québec de soutenir financièrement et logistiquement une stratégie de régionalisation de l’immigration et d’utiliser la fiscalité pour inciter la participation au marché du travail, deux mesures visant à contrer la pénurie de main-d'œuvre criante en région. L'UMQ lui demande de plus de soutenir financièrement la vitalité des centres-villes et des artères commerciales, qui peinent à se remettre des fermetures et confinements et de l'explosion du commerce en ligne.

L'eau, la forêt et les espaces verts

Les questions environnementales occupent également une place importante au sein des préoccupations municipales. L’UMQ souhaite voir les projets municipaux de production d’énergie renouvelable soutenus par Québec, la mise en œuvre de la feuille de route pour un aménagement durable de la forêt. L’Union réclame également du gouvernement qu’il dresse un portrait de la quantité des eaux souterraines et de surface dans la province et qu’il garantisse le financement des actions municipales de protection des sources d’eau potable.

La CMM demande également des fonds pour cartographier ses cours d’eau locaux et pour réaliser des travaux de caractérisation du risque, notamment dans les zones inondables. Elle réclame d’autre part 200 millions $ pour créer un réseau de parcs métropolitains et acquérir des terrains tels des clubs de golf qui pourraient être convertis en espaces verts. Elle demande également 15 millions $ pour décarboner les chaînes d’approvisionnement.

Les deux entités demandent à Québec de revoir la loi sur l’expropriation.

Enfin, l’Union des municipalités demande un financement prévisible et durable pour les infrastructures récréatives et sportives et un financement simplifié et flexible, mais aussi prévisible des infrastructures municipales.

