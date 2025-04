George Mogiljansky candidat du PPC dans Les Pays-d'en-Haut

Pour les élections fédérales 2025, George Mogiljansky est le candidat pour le Parti populaire du Canada dans la nouvelle circonscription Les Pays d'En Haut.

C'est par voie de communiqué que M. Mogiljansky en a fait l'annonce en indiquant qu'il est né et a grandi à Montréal. Il est le fils de réfugiés russes de la Seconde Guerre mondiale. Depuis trois ans, il est à la retraite ayant travaillé comme technologiste médicale. C'est en 2020 qu'il a déménagé à Sainte-Adèle avec sa conjointe native de la municipalité.

Plan de campagne

Le candidat présente son plan de campagne ainsi : Aujourd’hui le libre-échange entre le Canada et les États-Unis semble menacé. Notre chef Maxime Bernier veut négocier avec Donald Trump sans recourir aux tarifs. Il a aussi un fort sentiment d’appartenance à l’ensemble de notre pays, ce que je ne vois chez aucun autre leader.

Notre programme politique uniquesoutient des mesures fiscales qui pourraient également intéresser les provinces, voici un bref aperçu :

1. Ottawa abandonnera sa taxe sur les produits et services (TPS) et laissera les gouvernements provinciaux et territoriaux occuper cet espace fiscal. En 2024-2025, la TPS devrait générer des revenus d’environ 52 milliards de dollars, le même montant transféré par Ottawa pour le financement de la santé.

2. Modifiera la cible d’inflation de la Banque du Canada, de 2 % à 0 %. Cela freinera l’inflation dans tous les secteurs, y compris le logement. Nous respectons les responsabilités des gouvernements locaux et provinciaux en matière de logement.

3. Réduction des impôts sur le gain en capital de 50 % à 0 %.

4. Réduire la taille de l’État, équilibrer le budget, puis réduire les impôts, éliminer les subventions aux entreprises.

5. Abolir progressivement la gestion de l’offre afin de permettre aux producteurs de lait, d’œufs et de volaille de vendre leurs produits à l’étranger.

6. Concentrera l’aide internationale canadienne exclusivement sur l’action humanitaire d’urgence.

7. Rejeter l’alarmisme climatique et se concentrer sur des améliorations concrètes comme les véhicules familiales et camions lourds alimentés par l’hydrogène.

8. Affirmer la compétence fédérale en matière de pipelines.

9. Péréquation : une nouvelle formule responsabilise les gouvernements provinciaux.

10. Éliminer les barrières au commerce interprovincial.

Politique sociale

1. Inoculation : garantir la liberté des Canadiens de prendre des décisions fondées sur un consentement éclairé.

2. Renforcer le droit à la légitime défense et l’inviolabilité du domicile.

3. Armes à Feu : respecter les propriétaires légitimes et cibler les criminels.

4. Veiller à ce que les Canadiens puissent exercer pleinement leur liberté de conscience conformément à la Charte; pas d’EDI et pas de restrictions à la liberté d’expression.

5. Idéologie de genre : criminaliser la mutilation des mineurs, protéger les espaces féminins, retirer la pornographie des bibliothèques.

6. Immigration : imposer un moratoire et déporter les clandestins et autres qui ont obtenu leur statut sur la base de fausses déclarations ou qui ont commis des crimes.

7. Abroger la loi sur le multiculturalisme.

8. Déposer le projet de loi sur la protection des enfants à naître; les députés du PPC seront libres de voter sur la question selon leur conscience.

Débat des candidats ce soir

Il participera au débat des candidats de la circonscription, qui se déroule ce soir, le 14 avril. Il est possible de le regarder sur la page Facebook de l'événement ou de se déplacer au 323 Montée de l'Église à Saint-Colomban.

Le tout sera animé par le maire Xavier-Antoine Lalande dès 18 h 30.

Les présences confirmées sont:

Tim Watchorn - Parti Libéral du Canada

Vincent Leroux - Parti Conservateur du Canada

Ariane Charbonneau - Bloc Québécois

Karine Steinberger - Parti Vert du Canada

George Mogiljansky - Parti populaire du Canada

Éric-Abel Baland - Nouveau parti démocratique