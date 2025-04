La Commission des débats sur la sellette au jour 26 de la campagne fédérale

Au lendemain du premier débat, jeudi, les chefs de partis politiques fédéraux sont restés relativement en retrait en raison de la deuxième joute prévue en soirée sur la CBC.

En ce 26e jour de campagne électorale, l'exclusion du Parti vert du Canada aux deux débats des chefs a toutefois continué de faire réagir et de mettre sur la sellette l'instance responsable d'organiser ces joutes oratoires.

Le cochef de la formation politique, Jonathan Pedneault, qui devrait être absent du débat en anglais prévu à 19 h, a réclamé la démission de la Commission des débats des chefs.

En point de presse pour présenter la plateforme électorale des verts, il a affirmé poursuivre l'évaluation des options qui s'offrent au parti, notamment sur le plan légal, afin de contester cette exclusion.

Michel Cormier, le directeur général de la Commission des débats des chefs, est sorti dans les médias pour défendre sa décision en ce sens.

M. Cormier a plaidé en entrevue avec Radio-Canada que le Parti vert avait délibérément exclu des candidats de sa liste déjà trop courte, ce qui signifiait qu'il ne respectait pas les critères établis. Il a dû aussi s'expliquer sur la décision d'accorder une accréditation à cinq employés du média de droite Rebel News pour couvrir le débat et les points de presse qui ont suivi.

Le chef du Parti libéral du Canada (PLC), Mark Carney, qui visitait une institution de la restauration à Montréal, a été appelé à réagir aux critiques visant la commission.

Selon lui, il faut «une commission indépendante qui établit des règles». Ce n'est pas à lui de recommander des changements pour améliorer les débats, mais plutôt «au milieu lui-même de faire des réflexions», a-t-il dit.

Promesses environnementales et appui de PolySeSouvient

Le programme électoral présenté par le cochef des verts, jeudi matin, contient plusieurs engagements ambitieux sur le plan environnemental et des transports.

La formation politique vise notamment la fin de la vente des véhicules à essence dès 2023. Le parti propose également d'exempter de TPS tous les véhicules carboneutres neufs ou usagés.

En 2040, les verts veulent que le transport en commun terrestre soit entièrement carboneutre, en misant principalement sur le transport ferroviaire. Le parti suggère aussi l'imposition d'une taxe internationale sur le carburant de l’aviation et du transport maritime pour que ces industries fassent leur part.

La plateforme des verts comporte également des engagements sur l'emploi, le commerce, les affaires internationales et la défense.

Du côté de la caravane libérale, M. Carney s'est arrêté au restaurant Schwartz où il a rencontré le personnel et des clients.

Six de ses candidats ont par ailleurs obtenu l'appui du groupe PolySeSouvient, qui milite pour le contrôle des armes à feu et la prévention contre la violence armée.

L'une de ces personnes est Nathalie Provost, survivante de la tuerie survenue en 1989 à Polytechnique Montréal et ancienne porte-parole pour PolySeSouvient. Elle tente de se faire élire dans Châteauguay—Les Jardins-de-Napierville, en Montérégie.

Polysesouvient a aussi indiqué appuyer le candidat néo-démocrate dans Rosemont—La-Petite-Patrie, Alexandre Boulerice, et la candidate bloquiste de Shefford, Andréanne Larouche. Tout comme pour les candidatures libérales qu'il endosse, le groupe invite les électeurs de ces circonscriptions fédérales à voter pour eux.

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a donné deux entrevues, l'une à la radio et l'autre à la télé, au cours de la journée.

Les chefs du Parti conservateur du Canada et du Nouveau Parti démocratique, Pierre Poilievre et Jagmeet Singh, n'avaient aucune activité à l'horaire avant le second débat des chefs.

— Avec des informations de Vicky Fragasso-Marquis et d'Helen Moka

Frédéric Lacroix-Couture, La Presse Canadienne