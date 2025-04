Le Bloc Québécois invite la population des Basses-Laurentides à voter

Alors que la campagne électorale fédérale touche à sa fin, les candidats bloquistes des Basses-Laurentides (Marie-Noëlle Closson-Duquette dans Thérèse-De Blainville, Luc Desilets dans Rivière-des-Mille-Îles, Rhéal Fortin dans Rivière-du-Nord et Jean-Denis Garon dans Mirabel) terminent cette course la tête haute.

Durant les dernières semaines, ils ont écouté et rencontré les électrices et électeurs de la région. Et partout, un message est revenu avec force : les Québécoises et les Québécois veulent des élus qui défendent leurs priorités, sans compromis. Le 28 avril, c’est ce choix qu’ils proposent. Un choix clair. Un choix fort. Celui du Québec.

« Dans Thérèse-De Blainville, les gens veulent des logements réellement abordables, du soutien pour nos personnes aînées et un coup de main concret à nos PME. C’est d’ailleurs exactement ce que nous proposons au Bloc Québécois, en plus de transferts sans condition des fonds pour le logement, d’un appui à la propriété pour les premiers acheteurs et d’une régionalisation de l’aide économique. C’est cette vision solide et enracinée dans notre réalité que je défendrai avec force à Ottawa », de déclarer Marie-Noëlle Closson-Duquette.

« En 2018, lors des négociations entourant l’ACEUM avec Donald Trump, le travail du Bloc Québécois a permis de sauver des milliers d’emplois pour l’industrie québécoise de l’aluminium. Nous avons prouvé à maintes reprises que nous sommes un partenaire fiable, indispensable, pour la défense des intérêts du Québec. Alors que nous voyons que le reste du Canada s’apprête à choisir un gouvernement libéral, nous invitons les gens des Basses-Laurentides à élire des députés constructifs qui serviront de remparts contre le fédéral », de poursuivre Jean-Denis Garon.

« Face aux menaces de Trump, il faut plus que de la rhétorique : il faut des actions concrètes. Le Bloc propose une subvention salariale d’urgence, une politique d’approvisionnement militaire avec retombées pour nos usines, et un appui inconditionnel à la gestion de l’offre. C’est ce que nous avons mis de l’avant dès le début. Parce que défendre les intérêts du Québec, ce n’est pas un slogan pour nous — c’est une mission », de renchérir Luc Desilets.

« Le Bloc, c’est la seule force politique à Ottawa qui défend le Québec sans compromis. Nous sommes les seuls à refuser les ingérences fédérales, à défendre la langue française, à exiger que le Québec soit à la table dans toute négociation internationale. Notre plateforme est bâtie autour de cette idée simple : choisir le Québec. Et le 28 avril, c’est exactement ce que les électeurs feront parce qu’ils veulent une voix forte, claire, et sans équivoque pour notre nation », conclut Rhéal Fortin.