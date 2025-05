La Ville de Sainte-Thérèse revient sur les résultats des élections

À l’issue des élections fédérales qui se sont tenues le 28 avril dernier, le maire de Sainte-Thérèse offre ses plus sincères remerciements à la députée sortante, Louise Chabot, qui n’a pas sollicité de nouveau mandat.

Son dévouement et son profond engagement envers la communauté thérésienne a fait rayonner Sainte-Thérèse. Son travail acharné dans les dossiers régionaux et sa passion ont marqué son mandat, et une profonde gratitude lui est exprimée pour ses six années de service à titre de députée fédérale de la circonscription Thérèse-De Blainville.

M. Charron offre également ses félicitations à la nouvelle députée fédérale libérale, Madeleine Chenette, titulaire d'une maîtrise en sciences de gestion de HEC Montréal et administratrice de sociétés agréées. Mme Chenette est reconnue pour son expertise en finance, solutions numériques, agroalimentaire, santé, industrie, technologie, mobilité et secteur public. Elle est passionnée par la diversité et l'inclusion et s'implique activement dans des organisations communautaires dédiées à l'égalité des genres et au bien-être des populations vulnérables.

« C’est avec enthousiasme que nous offrons notre entière collaboration à Mme Chenette. Sa participation active sur le territoire, sa détermination et son engagement envers la démocratie sont essentiels pour le dynamisme de notre ville. Ses habiletés de conférencière et de panéliste sur les enjeux économiques majeurs de nos sociétés en feront une importante alliée pour l’avancement de nos projets régionaux auprès des instances fédérales. Je suis convaincu que nous travaillerons ensemble pour le bien-être des Thérésiennes et des Thérésiens », a déclaré Christian Charron, maire de Sainte-Thérèse.

Le maire termine en remerciant les citoyens d’avoir exercé leur droit de vote avec un taux de 71,33 % en 2025 en comparaison à 66,33 % en 2021 et de 68,1 % en 2019.