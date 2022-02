Opération IMPACT dans le sentier des Laurentides

L’opération IMPACT a eu lieu le 29 et 30 janvier dernier dans la région de Lanaudière, effectuée par les policiers de la Sûreté du Québec, avec la participation des agents de surveillance de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec et des agents de surveillance de la Fédération Québécoise des Clubs Quad.

L’opération ciblait principalement les comportements à risque comme le non-respect de la signalisation, la vitesse excessive, le port du casque, l'immatriculation et l'assurance responsabilité civile et la capacité de conduite affaiblie par l'alcool et/ou les drogues.

Lors de ces deux journées d’opération 1268 motoneiges et153 quads ont été vérifiées. Un total de 19 constats d'infraction pour des excès de vitesse ont été donnés, 101 constats émis en vertu de la Loi sur les Véhicules Hors Route (LVHR), incluant plus de 20 constats pour des casques non conformes, 24 équipements non conformes ( miroir, plaques et autres), 12 arrêts obligatoires, 8 systèmes d'échappement modifiés, 3 passagers sur des motoneiges une place, 3 motoneiges circulant sur la voie publique, lorsque interdite, 3 motoneiges non immatriculés, 3 motoneiges non assurées, et 1 enfant de 9 ans circulant seule sur la voie publique à motoneige.

Trente autres constats pour diverses infractions, 89 avertissements et 12 expulsions ont eu lieu.

La Stratégie en sécurité des réseaux de transport 2021-2026, « La vie humaine, au cœur de nos actions », a pour objectif de diminuer le nombre de collisions mortelles et avec blessés graves sur les réseaux routiers et récréotouristiques. Des pistes d’action sont mises en œuvre dans chacun des axes distincts : Partenariat, Intervention, Sensibilisation, Technologie, Évaluation (PISTE) par la Sûreté du Québec ainsi que ses partenaires, afin de collaborer pour tendre vers un objectif commun, celui de rendre nos routes, nos sentiers et nos plans d’eau plus sécuritaires.