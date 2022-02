Des personnes âgées fraudées sur le territoire de Terrebonne

Le Service de police intermunicipal de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion tient à informer la population que des fraudeurs ciblant des personnes âgées sont actifs dans la région. Principalement, deux stratagèmes sont utilisés.

La première arnaque est connue sous le nom de « fraudes du petit-fils » ou « fraude des grands-parents ». Elle existe depuis longtemps et consiste essentiellement à inventer de toute pièce un scénario pour amener une personne vulnérable à transférer rapidement des fonds.

Un des scénarios les plus populaires consiste à faire croire à la personne vulnérable qu’un de ses petits-enfants est dans le pétrin et a besoin d’argent rapidement (exemple : Il s’est fait arrêter par la police ou il a eu un accident de voiture). Le plus souvent, les malfaiteurs opèrent en téléphonant à leur victime et se font passer pour un proche ou pour une personne en autorité comme un policier ou un avocat.

La deuxième arnaque est appelée « les faux représentants ». Les fraudeurs utilisent une application par internet qui permet de faire apparaître un nom d’institution bancaire crédible sur l’afficheur du téléphone de la personne ciblée.

Le suspect mentionne alors à la personne qu’elle est victime de fraude et qu’il faut agir rapidement. Souvent on va leur demander de placer les cartes bancaires en cause ainsi que les numéros d’identification personnels (NIP) dans une enveloppe afin qu’un employé de l’institution passe les récupérer le plus rapidement possible. On rassure la victime en lui disant que de nouvelles cartes lui seront envoyées.

Dans les deux cas, les fraudeurs font pression pour obtenir ce qui est demandé. Dans les heures qui suivent, des gens se présentent chez les victimes pour récupérer l’argent ou les cartes demandées. Des transactions sont ensuite effectuées dans les heures, voire même les minutes qui suivent chez des commerçants situés à proximité de l’adresse de récupération des cartes.

CONSEILS DE PRÉVENTION

▪Ne cédez pas à la pression.

▪N’oubliez pas que les policiers, les personnes en autorité ou les agences reconnues n’utilisent pas cette pratique.

▪Prenez le temps de bien vérifier l’identité de votre interlocuteur. Gardez en tête que les fraudeurs utilisent différents moyens pour obtenir des informations sur vous ou vos proches.

▪Ne donnez pas de renseignements personnels (nom, adresse, date de naissance, no d’assurance sociale, no de carte de crédit et numéros d’identification personnels [NIP]).

▪N’envoyez ou ne remettez jamais d’argent à une personne inconnue.

▪Soyez alerte : les fraudeurs sont créatifs et convaincants!

▪Avant d’envoyer des sommes d’argent, parlez-en à une personne de confiance.

▪Vous croyez que vos proches plus âgés pourraient être des victimes potentielles? Informez-les!

Toute personne ayant été victime ou qui possède de l’information sur ce genre de fraude est invitée à communiquer avec le Service de police intermunicipal de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion, en composant le 450 471-4121. Vous pouvez également le signaler au Centre antifraude du Canada au 1-888-495-8501. Détails : www.centreantifraude.ca