Des agents ont reçu un certificat reconnaissance pour leur intervention rapide pour un homme en arrêt cardiorespiratoire

Le 13 mai dernier, l’agente Audrey Robidoux et l’agent Félix Alarie de la Sûreté du Québec, du poste de la MRC des Pays-d’en-Haut, ainsi que les stagiaires Gabriel Proulx et Magaly Demers ont reçu un certificat reconnaissance pour leur intervention rapide pour un homme en arrêt cardio-respiratoire, le 10 avril dernier, dans un restaurant à Saint-Sauveur.

Vers 7 h 30, les policiers ont été avisés qu’un homme était en arrêt cardio-respiratoire au restaurant. Arrivés rapidement sur place, pendant que l’agente Robidoux préparait le défibrillateur portatif, l’agent Alarie et les stagiaires Proulx et Demers ont effectué la réanimation cardiorespiratoire à tour de rôle. Le défibrillateur fut par la suite installé et un choc fut effectué sur la victime.

Le massage cardiaque s’est poursuivi, ils ont réussi à réanimer la victime avant l’arrivée des ambulanciers. L’homme fut transporté à l’hôpital où sa vie n’était plus en danger.

Grâce à leur intervention, ils ont été en mesure de faire une énorme différence dans la vie de l’homme de 63 ans et celle de sa famille !