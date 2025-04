Plusieurs corps policiers en opération en lien avec l'hameçonnage

Du 16 au 18 avril, le service des enquêtes spécialisées en cybercriminalité et crimes financiers (SESCCF) de la Sûreté du Québec, en collaboration avec la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) les services de police de Montréal, Laval, Longueuil, Terrebonne, Blainville, Trois-Rivières, Deux-Montagnes et la régie Intermunicipale de police Thérèse de Blainville, effectueront plusieurs actions dans la grande région de Montréal. Cette opération cible des utilisateurs d’une plateforme internationale d’hameçonnage à grande échelle, Labhost.

Depuis plusieurs mois, la Sûreté du Québec mène une enquête complexe en collaboration avec des partenaires nationaux et internationaux, tels que la GRC et le Metropolitan Police Service (METPolice). Cette enquête fait partie du projet NOVA, une initiative internationale visant à démanteler un réseau mondial d’hameçonnage.

En collaboration avec le Centre national de coordination contre la cybercriminalité (CNC3) de la GRC, plus de 2600 comptes utilisateurs, dont les deux tiers étaient principalement situés au Québec, ont été identifiés. Ce qui a permis d’exécuter 9 mandats de perquisition et de mettre en place plus de 60 mesures de répression contre des suspects d’activités criminelles liées à l’hameçonnage.

Avant sa fermeture en avril 2024, LabHost était la principale plateforme d’hameçonnage au Canada et dans plusieurs autres pays. Plus de 1,2 million de Canadiens ont été victimes de cette fraude, dont 292 000 au Québec. En imitant des sites web d’institutions financières et gouvernementales, la plateforme trompait les citoyens afin de leur voler des informations bancaires et personnelles sensibles.

Cette opération illustre parfaitement l’importance de la collaboration entre la Sûreté du Québec et ses partenaires, tant au niveau national qu’international, pour lutter efficacement contre la cybercriminalité. Les institutions financières canadiennes ont exprimé leur volonté de renforcer leur partenariat avec les forces de l’ordre afin de mieux protéger les consommateurs et prévenir de futures attaques.

La Sûreté du Québec rappelle que la lutte contre l’hameçonnage et la fraude est une priorité constante. Toute personne impliquée dans de telles activités sera poursuivie.

Toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.