Pierry Philogène et Gianpietro Tiberio

Ajout de deux hommes dans la liste des fugitifs les plus recherchés

durée 11h00
12 août 2025
Par Salle des nouvelles

La Sûreté du Québec (SQ) annonce l’ajout de Pierry Philogène et Gianpietro Tiberio à la liste des fugitifs les plus recherchés au Québec. Ces deux individus sont activement recherchés depuis l’importante opération visant le crime organisé et menée le 12 juin dernier.

Pierry Philogène, 38 ans, fait l’objet d’un mandat d’arrestation pour meurtre prémédité. Il est recherché en lien avec le décès de Charles-Olivier Boucher Savard, survenu le 22 décembre 2021 à Montréal. Cette enquête est menée par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Gianpietro Tiberio, 52 ans, est activement recherché pour meurtre et tentative de meurtre. Il est suspecté d’avoir été impliqué dans le meurtre de Domenico Facchini ainsi que dans la tentative de meurtre de Vito D’Orazio, survenus en 2012 au café Domenica-In, anciennement situé sur le boulevard Provencher à Montréal. Ce dossier est également sous la responsabilité du SPVM.

Toute personne détenant des informations permettant de localiser l’un de ces individus est priée de communiquer avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264 ou de visiter le site fugitifsquebec.com pour faire un signalement. Toutes les informations seront traitées de manière confidentielle.

Le site fugitifsquebec.com est un programme provincial visant à diffuser plus largement les avis de recherche au Québec, en appui aux enquêtes policières. Il permet de rejoindre un plus vaste public, notamment lorsque des individus recherchés au Canada ou à l’étranger pourraient se trouver sur le territoire québécois. En complément du travail des corps policiers, il accroît la visibilité des suspects et favorise la transmission confidentielle d’informations utiles à leur localisation.

