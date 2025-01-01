Des arrestations et perquisitions en cours dans les Laurentides

Depuis ce matin, des perquisitions et des arrestations en lien avec le trafic de stupéfiants et de la production de drogues de synthèse, ont lieu entre autres à Sainte-Sophie et Sainte-Anne-des-Plaines, dans les Laurentides.

Cette opération est dirigée par l'Escouade nationale de répression du crime organisé, en collaboration avec le Service de police de Sherbrooke (SPS) et le Service de police de Terrebonne (SPT). Une soixantaine de policiers, dont des membres du groupe tactique d'intervention et des maîtres-chiens se sont déplacés également à Saint-Donat-de-Montcalm et Terrebonne, dans Lanaudière, et Saint-Bernard dans Chaudière-Appalaches et Sherbrooke.

Ces perquisition découlent d’une enquête amorcée en juillet 2025. Elles visent principalement les résidences, les bâtiments d’entreposage et les véhicules utilisés par les membres de ce réseau, qui serait relié BHML.

L’Escouade nationale de répression du crime organisé a pour mandat de s’attaquer spécifiquement aux têtes dirigeantes du crime organisé. L’ENRCO Québec est composée de policiers de la Sûreté du Québec, du Service de police de la Ville de Québec ainsi que du Service de police de Lévis.

Toute information en lien avec le trafic, la distribution, la vente ou la possession de stupéfiants peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1800 659-4264.