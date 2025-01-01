Le Club de soccer FC Boréal s'exprime
Une fillette agressée dans un camp à Prévost par un autre campeur
Le Club de soccer FC Boréal à Prévost a transmis un communiqué pour faire une mise à jour dans le dossier impliquant une jeune campeuse de 6 ans qui aurait subi des attouchements par un autre campeur, lui-même âgé de 13 ans.
L'organisation indique que ce dernier ne figure pas parmi les joueurs réguliers du Club. C'est le jeudi 7 août, en début de soirée, que le directeur général Francis Montpetit a été informé qu’une jeune campeuse de 6 ans aurait subi une agression sexuelle dans les toilettes du Parc Régional de la Rivière du Nord de Prévost.
On assure que très rapidement, au cours de cette même soirée, M. Montpetit est entré en contact avec la policière au dossier afin de mesurer pleinement la situation et d’en comprendre les tenants et aboutissants.
Selon le club, ce serait à la demande du service de police de la Sureté du Québec du poste de Prévost, qu'ils ont dû s’abstenir d’entrer en contact avec la famille du garçon ciblé dans l’immédiat, ou de l’expulser sur la base de ces révélations.
De plus, avant de prendre toutes mesures et actions, le dossier devait d’abord être transféré à un enquêteur afin de faire la lumière sur les événements.
Toujours à la demande du service de police, le garçon a pu fréquenter le camp le lendemain, en faisant évidemment l’objet d’une surveillance accrue de la part du personnel. On souligne que cette journée a été sa dernière présence au camp.
« Après discussion avec l’enquêteur, le vendredi en après-midi, nous avons fait parvenir un courriel à tous les parents d’enfants ayant fréquenté le camp au cours des mêmes journées que le jeune ciblé, à sa demande. L’objectif était de savoir si d’autres jeunes auraient pu être victimes d’actes répréhensibles. Ce courriel, ainsi que les coordonnées de l’enquêteur au dossier, a été envoyé sur le champ. À ce jour, l’enquête se poursuit », peut-on lire dans le communiqué officiel du club.
On y ajoute : « Nous tenons à être très clairs : le Club de soccer FC Boréal prend cette situation excessivement au sérieux. Nous avons offert, et continuons d’offrir notre entière collaboration au service de police de la Sureté du Québec de Prévost dans ce dossier. Une convocation d’urgence a également été envoyée à tous nos employés, à qui un soutien psychologique sera fourni par notre organisme en cas de besoin ».
« Nous sommes confiants que l’enquête permettra de faire la lumière sur les événements, et nous engageons à prendre les mesures nécessaires à la suite de l’enquête, le tout dans le but d’assurer la sécurité des jeunes en tout temps lorsqu’ils nous sont confiés », termine l'organisation.