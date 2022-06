Intervention pour grand excès de vitesse à Saint-Jérôme

Les policiers de la Sûreté du Québec du poste autoroutier de Laval ont tenté, le 5 juin vers 22h00, d'intercepter une motocyclette qui circulait en excès de vitesse sur l’autoroute 15 sud à St-Jérôme. Cependant, le motocycliste, un résident de Labelle de 40 ans, a poursuivi sa route.

Malgré les sirènes et les gyrophares en fonction, le motocycliste a tenté plusieurs manœuvres afin de fuir les policiers, mais il s’est finalement rangé par lui-même quelques kilomètres plus loin.

Les policiers ont enregistré une vitesse de 180 km/h dans une zone où la limite maximale est de 100 km/h. Cette infraction lui a valu un constat de 1546 $ et 14 points d’inaptitude, ainsi que la suspension de son permis de conduire sur le champ pour une période de 30 jours; la motocyclette a été remisée.

De plus, ce dernier pourrait faire face à des accusations de conduite en ayant les capacités affaiblies par une combinaison d’alcool et de drogue, de fuite et de menace de mort envers des agents de la paix ainsi qu’une kyrielle de constats d’infractions.

La Sûreté du Québec rappelle que la vitesse est l’une des premières causes de collisions mortelles.