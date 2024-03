Actes de violence : 13 questions sur le processus judiciaire criminel

Lorsqu'on l'on est en proie à la violence conjugale, il est difficile de s'engager dans le processus judiciaire criminel, car les étapes sont peu connues. L'organisme SOS Violence conjugale répond aux questions les plus courantes, dans le but d'éclairer sa réflexion à ce sujet.

Vous pouvez toujours dénoncer et ce, peu importe le temps passé depuis l’agression. Par contre, le passage du temps peut faire en sorte que la preuve de violence soit plus difficile à faire devant le tribunal. Sachez que pour certains gestes de violence, il est possible qu’il y ait un délai maximal d’un an pour porter des accusations.

Est-ce que je dois engager un avocat pour entamer une poursuite criminelle ?