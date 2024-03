Terrebonne: 1 mort et 1 blessé dans une altercation dans un établissement licencié

Les enquêteurs de l’équipe des crimes initiés et les policiers du Service de police intermunicipal de Terrebonne/Ste-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion, assistés de l’Escouade Régionale Mixte et du Service de police de Mascouche, ont procédé le 13 mars 2024 à trois arrestations et trois perquisitions en matière de stupéfiants. Deux de celles-ci ont ...