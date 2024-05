Journée portes ouvertes au poste de police de Blainville

Le dimanche 9 juin, la population est invitée à venir aux portes ouvertes du Service de police de Blainville situé au 640, boulevard du Curé-Labelle. Les gens pourront venir de 10 h à 14 h.

De belles surprises seront réservées autant aux petits visiteurs qu’aux plus grands.

« Lors de cette journée, les citoyens auront la chance de découvrir les équipements, le laboratoire, les cellules de détention et les différents programmes de prévention. La mascotte Patouille sera aussi sur place pour le bonheur des enfants. Ce type d’événement connaît toujours un franc succès auprès de la population. La journée portes ouvertes permet aux citoyens de se familiariser avec le métier de policier et favorise un contact privilégié entre les policiers et les Blainvillois », a ajouté Stéphane Dufour, conseiller délégué à la sécurité.

« C’est toujours une grande fierté pour les employés du Service de police de présenter aux gens leur environnement de travail et leurs différentes spécialités », a souligné Yves Tessier, directeur du Service de police de Blainville.