Livraison de stupéfiants par drones dans les prisons

Dans la nuit du 30 mai, une partie de l'autoroute 15 Sud sera fermée à la circulation pour des travaux d'aménagement d'une voie réservée. Entre 21 h à 5h, entre les sorties no25 et no28, il ne sera pas possible de circuler en raison de la fermeture de deux voies sur l’autoroute 15 en direction sud, entre le chemin Notre-Dame et le boulevard de la ...