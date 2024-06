Les joueurs d'Équipe Canada junior seront de retour devant les tribunaux en août

Dans les nuits du 12 et 13 juin, de 21 h 30 à 5h, l'autoroute 640, en direction ouest, entre l'avenue Claude-Léveillée et le boulevard Louis-Joseph-Papineau sera fermée. Le ministère des Transports doit procéder à la réparation de la chaussée. Les automobilistes sont invités à prendre le détour via la sortie no35 (Boul. des Entreprises/Boul. des ...