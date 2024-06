Fermetures de nuit sur l'autoroute 13 Nord

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd’hui publiques les conclusions de son enquête sur l’accident survenu le 28 décembre 2023 et ayant coûté la vie à un travailleur de l’entreprise Les Patates Turcot inc., à Saint-Lin–Laurentides. Le jour de l’accident, le travailleur ...