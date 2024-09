Un conducteur de VTT reçoit une amende de plus de 3 200$

Un conducteur de VTT de 23 ans de Sainte-Lucie des Laurentides s'est vu remettre des constats d'infraction totalisant 3264$ et 4 points d'inaptitude.

Il aurait entre autres conduit un véhicule hors route sur un chemin public, conduit un véhicule sans avoir la classe appropriée, conduit un véhicule avec la présence d’alcool dans son organisme et remis en circulation un véhicule alors qu’il n’a pas payé à la société, à l’échéance les sommes prévues.

Le 21 septembre vers 18h00, les policiers de la Sûreté du Québec du poste Sud de la MRC des Laurentides ont aperçu un véhicule hors route (VTT) circulant sur le chemin Val-des-Lacs à Sainte-Agathe-des-Monts. En apercevant le véhicule de patrouille, le conducteur de VTT s'est faufilé par des chemins transversaux et a pu être intercepté plus loin sur ce même chemin. Le véhicule a été saisi pour une période de 30 jours alors que son permis a été suspendu pour 90 jours.

La Stratégie en sécurité des réseaux de transport 2021-2026, « La vie humaine, au cœur de nos actions », a pour objectif de diminuer le nombre de collisions mortelles et avec blessés graves sur les réseaux routiers et récréotouristiques. Des pistes d'action sont mises en œuvre dans chacun des axes distincts : Partenariat, Intervention, Sensibilisation, Technologie, Évaluation (PISTE) par la Sûreté du Québec ainsi que ses partenaires, afin de collaborer pour tendre vers un objectif commun, celui de rendre nos routes, nos sentiers et nos plans d’eau plus sécuritaires.