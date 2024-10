De nombreuses perquisitions pour fraude de type « faux représentant »

Les policiers du Service des enquêtes spécialisées en cybercriminalité et crimes financiers de la Sûreté du Québec, en collaboration avec le Service de police de la ville de Montréal, le Service de police de l’Agglomération de Longueuil et le Service de police de Toronto, procèdent aujourd’hui, à 22 perquisitions dans les secteurs de Sherbrooke, Brossard, Montréal, Laval, Saint-Canut, Saint-Lin-Laurentides, Joliette, Terrebonne, Sainte-Thérèse et dans la région de Toronto.

L’opération, qui découle d’une enquête amorcée à l’automne 2023 et qui mobilise plus de 250 ressources policières et civiles, nous permet de cibler plus de 28 personnes qui seront arrêtées ou rencontrées par les enquêteurs.

La fraude de type « faux représentant » est un stratagème qui consiste à téléphoner à une personne aînée sur sa ligne résidentielle en prétextant être un représentant d’une institution financière. Lors de l’appel, le représentant mentionne avoir repéré une fraude potentielle au compte bancaire de la victime. Afin de remédier à cette situation, la victime doit remettre ses cartes bancaires ainsi que le numéro d’identification personnel (NIP) de ses cartes au faux représentant. Un complice se présente chez la victime pour récupérer les cartes. Certains fraudeurs se rendent dans une institution bancaire afin de retirer l’argent des comptes bancaires, alors que d’autres effectuent divers achats.

Toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être communiquée à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.