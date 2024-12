Deux séries de perquisitions en matière de cannabis illégal à Terrebonne

Les 17 octobre et 18 décembre 2024, l’équipe d’enquête des Crimes Initiés de la police de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion a procédé à deux séries de perquisitions en matière de production, distribution et vente de cannabis illégal.

En tout, ce sont sept bâtiments et trois véhicules qui ont été perquisitionnés. L’enquête a permis de mettre fin à quatre productions de cannabis destinées au marché illicite se trouvant dans des locaux industriels, granges et résidences. Des lieux servant de vente et d’entreposage ont également été visés. L’organisation criminelle ciblée utilisait plusieurs autorisations émises par Santé Canada et des compagnies afin de dissimuler leurs activités criminelles sous de fausses façades légitimes. Les lieux perquisitionnés se trouvaient sur les territoires de Terrebonne, Montréal et St-Roch-de- L’Achigan.

Cette enquête a notamment permis les saisies suivantes :

Plus de 330 livres de cannabis;

Plus de 5 kilos de « shatter » (Extrait de cannabis hautement concentré en THC dilué avec du solvant à base de pétrole comme du butane, pouvant avoir une concentration en THC dépassant les 90%);

Plus de 1100 plants de cannabis;

Plus de 1 kilo de haschisch;

Plus de 95 grammes de psilocybine ;

Plus de 12 grammes de cocaïne;

Près de 24 000$;

Un véhicule ;

Neuf appareils électroniques;

Une importante quantité d’équipements de production, de transformation et de distribution du cannabis.

Deux prévenus, une femme et un homme dans la quarantaine, ont été arrêtés et libérés par voie de sommation. trafic, la possession de cocaïne, de méthamphétamine et de cannabis au palais de justice de Laval et l’enquête se poursuit.

Il est important de rappeler que ces opérations ont été réalisées dans le cadre d’ACCÈS CANNABIS mis en place par le gouvernement du Québec et coordonné par le ministère de la Sécurité publique. Le but étant d’intensifier la répression des réseaux d’approvisionnement du cannabis illicite afin d’en diminuer l’accessibilité sur le marché québécois, particulièrement chez les jeunes.

Le Service de police intermunicipal de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion rappelle à la population que toute information concernant des activités criminelles peut être transmise, et ce, en toute confidentialité, en communiquant avec le service de police au 450 471-4121 ou via la ligne « Échec au crime » au numéro 1-800-711-1800.