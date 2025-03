Fraude fiscale à Saint-Eustache par un citoyen français

Revenu Québec annonce que M. David Lorenzo Gordo, un résident de Montech en France, a été condamné le 25 février 2025 à payer des amendes totalisant 896 424,83 $. De plus, M. Lorenzo Gordo devra purger une peine d’emprisonnement de 42 mois.

M. Lorenzo Gordo est âgé de 54 ans et n’a jamais résidé au Québec. Il a rencontré, sur un site Internet de jeux en ligne, une Canadienne et résidente du Québec qui est devenue sa conjointe. Dans le cadre de ses visites au Québec, M. Lorenzo Gordo a élaboré un stratagème de fraude pour obtenir illégalement un remboursement de taxe.

Sa société, enregistrée au Québec sous le nom de David Lorenzo Gordo import/export inc., exerce ses activités dans le secteur du commerce en gros de produits alimentaires et de boissons alcooliques.

L’enquête a démontré que M. Lorenzo Gordo a fabriqué 99 fausses factures qu’il a utilisées pour justifier la production de nombreuses fausses déclarations de la taxe de vente du Québec (TVQ) entre janvier 2020 et septembre 2021.

Durant cette période, il a tenté d’obtenir sans droit des remboursements de la TVQ de 722 962,15 $. Toutefois, le contrevenant a réussi à en obtenir plusieurs totalisant 590 101,44 $.

M. Lorenzo Gordo a planifié de façon méthodique la mise en œuvre de son stratagème de fraude. Pour donner de la crédibilité à sa société et à sa déclaration de taxe, il a rencontré et impliqué des fournisseurs québécois existants et a immatriculé sa société au Québec et en France. Il a également ouvert plusieurs comptes de banque au Québec.

Ces condamnations découlent de perquisitions effectuées en septembre 2022, à Saint-Eustache.