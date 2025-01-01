Demande d'aide du public
Un suspect recherché pour des actions indécentes à Ste-Anne-des-Plaines
L'aide du public est demandé afin d'identifier un suspect qui aurait commis des actions indécentes dans le secteur de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines.
Selon, le Service de police de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion, l'individu a été aperçu en public, adoptant des comportements jugés inappropriés et illégaux.
L'homme serait de race blanche, âgé entre 20 et 40 ans, de stature mince, portant une casquette et des vêtements de style urbain. Les autorités ont transmis les images du suspect aux médias que vous pouvez voir au-dessus de l'article.
Les enquêteurs rappellent que les couleurs observées sur les images de surveillance peuvent être trompeuses en raison de la vision nocturne.
Toute information qui permettrait d’identifier cet individu peut être communiquée au Service de police Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion en composant le 450-471- 4121 en mentionnant le numéro de dossier TRB-250507-001.