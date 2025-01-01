Bourrasques et pluie: toujours 40 000 foyers sans électricité au Québec vendredi

Il y avait toujours un peu plus de 40 000 foyers privés d'électricité au Québec vendredi matin à la suite des pannes qui ont été déclenchées la veille en raison de la forte pluie et des rafales.

Vers 5 h 30, Hydro-Québec signalait qu'environ 42 000 de ses clients étaient sans courant. Vers 18 heures jeudi, ce chiffre était d'environ 71 000.

La région de Lanaudière était de loin la plus touchée, alors que quelque 17 000 adresses étaient sans électricité. Dans les Laurentides, les pannes affectaient environ 9000 foyers.

Montréal, la Montérégie, la Mauricie, la Capitale-Nationale et le Saguenay-Lac-Saint-Jean étaient aussi affectés par des pannes.

En fin de journée jeudi, le vent s'est levé lorsqu'un système de pluie et d'orages a balayé une bonne partie de la province. Des rafales d'environ 70 km/h ont été mesurées par Environnement Canada à certains endroits.

Dans un message publié sur son site, Hydro-Québec a assuré que tous les efforts nécessaires sont déployés pour rétablir le service «dans les meilleurs délais».