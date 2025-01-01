Une campagne de sensibilisation à la sécurité routière À Lorraine

Dans le cadre de sa campagne de sécurité routière Ici, roule au ralenti!, la Ville de Lorraine, en collaboration avec la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville (RIPTB), a mené une opération de sensibilisation originale et bienveillante.

Plutôt que de donner des contraventions, les policiers ont remis des billets de courtoisie aux conductrices et conducteurs ayant démontré une conduite exemplaire. « Chaque fois qu’un automobiliste choisit de ralentir, il contribue directement à la sécurité de ses voisin(e)s, de nos enfants et de nos aîné(e)s. Cette opération rappelle que la vigilance n’est pas une option, mais une responsabilité collective. », précise Jean Comtois, maire de la Ville de Lorraine.

L’objectif : rappeler l’importance du respect des limites de vitesse et du partage de la route, tout en valorisant les bons comportements. « Avec l’Opération Escargot, nous avons voulu marquer les esprits différemment. Les gens étaient d’abord surpris de se faire arrêter, mais la surprise s’est vite transformée en sourire. La sensibilisation peut aussi se faire de façon positive et humaine », souligne Patrick Archambault, conseiller municipal responsable à la sécurité publique.

Une campagne ludique et rassembleuse

Lancée plus tôt cet été, la campagne Ici, roule au ralenti! s’appuie sur un visuel fort et sympathique : celui d’un escargot. Déjà, plusieurs citoyennes et citoyens se sont approprié le message en installant des affichettes de terrain offertes gratuitement par la Ville. L’Opération Escargot s’inscrit donc dans cette démarche globale visant à rappeler, à travers des gestes concrets, que la sécurité est une responsabilité partagée.

Des partenaires mobilisés

Pour la Régie intermunicipale de police de Thérèse-De Blainville (RIPTB), cette initiative illustre l’importance de la collaboration avec les municipalités : « La sécurité routière est un enjeu partout et la prévention fait partie intégrante de notre mandat. Cette fois-ci, plutôt que de sanctionner, nous avons pu encourager les bons comportements. C’est une autre façon de sensibiliser et d’agir auprès de la population », mentionne Jean-Sébastien Lacasse, préventionniste-enquêteur à la Régie intermunicipale de police de Thérèse-de Blainville.

Une suite déjà prévue

La campagne se poursuivra le 24 septembre prochain avec une marche symbolique en compagnie des élèves des trois écoles primaires de Lorraine. Cette activité viendra rappeler que la vigilance routière doit s’exercer en tout temps, particulièrement aux abords des établissements scolaires.