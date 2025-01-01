Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Opération Escargot

Une campagne de sensibilisation à la sécurité routière À Lorraine

durée 11h00
8 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Dans le cadre de sa campagne de sécurité routière Ici, roule au ralenti!, la Ville de Lorraine, en collaboration avec la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville (RIPTB), a mené une opération de sensibilisation originale et bienveillante.

Plutôt que de donner des contraventions, les policiers ont remis des billets de courtoisie aux conductrices et conducteurs ayant démontré une conduite exemplaire. « Chaque fois qu’un automobiliste choisit de ralentir, il contribue directement à la sécurité de ses voisin(e)s, de nos enfants et de nos aîné(e)s. Cette opération rappelle que la vigilance n’est pas une option, mais une responsabilité collective. », précise Jean Comtois, maire de la Ville de Lorraine.

L’objectif : rappeler l’importance du respect des limites de vitesse et du partage de la route, tout en valorisant les bons comportements. « Avec l’Opération Escargot, nous avons voulu marquer les esprits différemment. Les gens étaient d’abord surpris de se faire arrêter, mais la surprise s’est vite transformée en sourire. La sensibilisation peut aussi se faire de façon positive et humaine », souligne Patrick Archambault, conseiller municipal responsable à la sécurité publique.

Une campagne ludique et rassembleuse

Lancée plus tôt cet été, la campagne Ici, roule au ralenti! s’appuie sur un visuel fort et sympathique : celui d’un escargot. Déjà, plusieurs citoyennes et citoyens se sont approprié le message en installant des affichettes de terrain offertes gratuitement par la Ville. L’Opération Escargot s’inscrit donc dans cette démarche globale visant à rappeler, à travers des gestes concrets, que la sécurité est une responsabilité partagée.

Des partenaires mobilisés

Pour la Régie intermunicipale de police de Thérèse-De Blainville (RIPTB), cette initiative illustre l’importance de la collaboration avec les municipalités : « La sécurité routière est un enjeu partout et la prévention fait partie intégrante de notre mandat. Cette fois-ci, plutôt que de sanctionner, nous avons pu encourager les bons comportements. C’est une autre façon de sensibiliser et d’agir auprès de la population », mentionne Jean-Sébastien Lacasse, préventionniste-enquêteur à la Régie intermunicipale de police de Thérèse-de Blainville.

Une suite déjà prévue

La campagne se poursuivra le 24 septembre prochain avec une marche symbolique en compagnie des élèves des trois écoles primaires de Lorraine. Cette activité viendra rappeler que la vigilance routière doit s’exercer en tout temps, particulièrement aux abords des établissements scolaires.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Bourrasques et pluie: toujours 40 000 foyers sans électricité au Québec vendredi

Publié le 5 septembre 2025

Bourrasques et pluie: toujours 40 000 foyers sans électricité au Québec vendredi

Il y avait toujours un peu plus de 40 000 foyers privés d'électricité au Québec vendredi matin à la suite des pannes qui ont été déclenchées la veille en raison de la forte pluie et des rafales. Vers 5 h 30, Hydro-Québec signalait qu'environ 42 000 de ses clients étaient sans courant. Vers 18 heures jeudi, ce chiffre était d'environ 71 000. La ...

LIRE LA SUITE
Un suspect recherché pour des actions indécentes à Ste-Anne-des-Plaines

Publié le 29 août 2025

Un suspect recherché pour des actions indécentes à Ste-Anne-des-Plaines

L'aide du public est demandé afin d'identifier un suspect qui aurait commis des actions indécentes dans le secteur de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines. Selon, le Service de police de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion, l'individu a été aperçu en public, adoptant des comportements jugés inappropriés et illégaux. L'homme ...

LIRE LA SUITE
Le risque de feux de forêt persistera jusqu'à la fin de l'été au Canada

Publié le 18 août 2025

Le risque de feux de forêt persistera jusqu'à la fin de l'été au Canada

Les provinces de l'Ouest canadien et de la côte est devraient rester vigilantes quant à la possibilité d'une recrudescence des feux de forêt pendant le reste de l'été, selon la dernière mise à jour du gouvernement fédéral. De vastes étendues de la Colombie-Britannique et des provinces des Prairies devraient être plus sèches et plus chaudes que la ...

LIRE LA SUITE