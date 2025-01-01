Nous joindre
Incendie à Prévost

Les élèves de l'école Val-des-Monts iront dans trois autres écoles du secteur

durée 14h03
15 septembre 2025
Par La Presse Canadienne

Les quelque 380 élèves de l’école primaire Val-des-Monts, à Prévost dans les Laurentides, qui a été ravagée par les flammes vendredi dernier, seront relocalisés très rapidement dans trois écoles du secteur, a indiqué la ministre de l’Éducation, Sonia LeBel, en entrevue avec La Presse Canadienne.

«J'ai rencontré, samedi et dimanche, le directeur général du Centre de services scolaire Rivière-du-Nord. Ils ont déjà la situation bien en main», a affirmé Mme LeBel.

Dans l’immédiat, le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord a décrété une journée pédagogique ce lundi pour les élèves de l’institution, le temps de permettre à tous de se remettre sur pied et, pour ceux qui le désirent, de solliciter les services de soutien qui ont été mis à leur disposition.

«Au moment où on se parle, l'idée est de stabiliser ces enfants-là le plus rapidement possible et pour le plus longtemps possible. Je vais laisser les gens qui sont des experts en pédagogie se prononcer sur la situation, mais la possibilité qui était regardée, c'était de les relocaliser et de les laisser finir l'année scolaire», a expliqué la nouvelle ministre de l’Éducation, tout en se gardant de se prononcer de manière définitive.

«Ils viennent de faire une rentrée et je pense que c'est la meilleure solution, mais on va quand même prendre le temps d'analyser la situation. Puis après quand on aura géré l’urgence, on va se rasseoir avec le Centre de services scolaire et on va voir avec la municipalité aussi quel est le plan de match pour du moyen et du long terme après ça

Une porte-parole du Centre de services scolaire a confirmé dans les minutes suivantes que les élèves seront effectivement relocalisés dans les trois écoles en question pour le reste de l’année scolaire.

Dans un communiqué publié lundi matin, le Centre de services scolaire précise que «les détails concernant la réorganisation des services — notamment les lieux de relocalisation, le transport scolaire et les services de garde — seront communiqués aux parents concernés sous peu».

Le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord a également pris soin de préciser «qu’il n’existe aucun lien entre cet incendie et les problèmes de chauffage connus par l’école à l’hiver dernier».

Entre-temps, une collecte de fonds a été organisée par la municipalité de Prévost pour les élèves qui ont perdu du matériel scolaire et des vêtements dans l’incendie. Cette initiative avait permis de ramasser, en date de lundi matin, tout près de 80 000 $.

Pierre Saint-Arnaud, La Presse Canadienne

