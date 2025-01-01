Un motocycliste perd la vie après une sortie de route à Saint-Eustache

Un motocycliste a perdu la vie à la suite d'une sortie de route survenue mardi à Saint-Eustache, dans les Laurentides.

La Sûreté du Québec a été appelée à se rendre sur l'autoroute 640 vers 14 h 30, où les policiers ont trouvé l'homme dans un état critique. Après avoir reçu des manœuvres de réanimation, il a été transporté en centre hospitalier où son décès a été constaté.

Selon les premières informations, le conducteur allait en direction ouest. C'est en empruntant la bretelle vers l'autoroute 13 Sud qu'il aurait perdu le contrôle de son engin avant d'entrer en collision avec une glissière de sécurité. Il aurait alors été éjecté de son engin.

Un policier formé en enquête collision s'est rendu sur les lieux pour établir les causes et circonstances de cet événement.