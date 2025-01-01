Nous joindre
À Sainte-Anne-des-Lacs

Laurentides: deux motocyclistes perdent la vie après une collision avec un camion

durée 10h00
18 septembre 2025
Par La Presse Canadienne

Deux passagers d'une motocyclette ont perdu la vie mercredi après-midi dans une collision avec un camion-benne à Sainte-Anne-des-Lacs, dans les Laurentides.

Les policiers ont été appelés à se rendre sur les lieux de la collision sur la route 117 vers 12 h 15, a indiqué Camille Savoie, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

Selon les premières informations, le camion aurait percuté l'arrière de la moto, qui était immobilisée à un feu de circulation. Les raisons de la collision faisaient toujours l'objet d'une enquête en soirée.

Le décès du conducteur de la moto a été constaté sur les lieux. Sa passagère, qui avait été conduite vers un hôpital, a succombé à ses blessures.

La conductrice du camion-benne n'a pas été blessée.

La route 117 a été fermée le temps de réaliser une analyse de la scène afin de déterminer les causes et circonstances de l'événement.

 

